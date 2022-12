Actor de “Pasión de Gavilanes” vivió un drama en EE. UU.: “dormí en el suelo”

El actor Ándrés Martínez, quien interpretó a Malcolm en "Pasión de Gavilanes", contó, en "La Red", el motivo por el cual decidió empezar de cero en Miami, buscando oportunidades. Foto: Youtube @CaracolTelevisi

Con 60 años, el actor colombiano Andrés Felipe Martínez, recordado por participar en “Pasión de Gavilanes”, “La Cacica” y “Padres e Hijos”, entre otras producciones, reveló el rumbo que decidió tomar en su vida, lejos del mundo de la actuación.

De hecho, hace un año emprendió un viaje a Miami, Estados Unidos, para que él y su familia tuvieran mejores oportunidades. A pesar de lo cautivador y tranquilo que puede sonar una nueva vida en el “país de las oportunidades”, su rumbo estuvo y está lleno de momentos amargos.

“Decidí tomar un riesgo aquí y darles la oportunidad a mis hijos de tener un futuro. Yo vine acá primero a radicarme legalmente. Ya tengo ‘social security’. Permiso de trabajo. Conseguí una abogada para buscar la visa de talento”, fueron las palabras que dijo Martínez en el programa “La Red” de Caracol Televisión.

Esta decisión, según el actor, fue tomada debido a la crisis económica en época de pandemia, por lo que el artista llegó a Miami para trabajar en aseo en casas hasta llegar a tener un puesto en una empresa de mensajería, en la que labora actualmente.

“Aquí se sufre mucho. Las condiciones son muy difíciles. Casi no como. Vivo en una casa compartida con otras personas. Pero me da para enviarles plata a mis hijos y ahorrar”, narró Andrés Felipe Martínez. “Me tocó dormir en el suelo, a veces porque prefería quedarme en un sitio específico y no regresar a mi casa, porque me costaba tiempo y dólares”, terminó de contar el actor.

A pesar de lo difícil que le ha tocado vivir en Estados Unidos, el actor también cuenta, sin perder la esperanza y alegría por su talento, que ha podido actuar en algunas obras pequeñas y escribir algunos guiones.

¿Quién es Andrés Martínez?

El colombiano Andrés Felipe Martínez no solo ha participado en “Pasión de Gavilanes”, sino que también es recordado por novelas como “Pedro el escamoso”, “Las Aguas Mansas”, “La mujer en el espejo”, “La saga, Negocio de Familia”, “Los Victorinos” y “Narcos”.

Estudió en la Escuela Nacional de Arte Dramático, lo cual le permitió obtener experiencia en la participación de varias obras de teatro y también ser libretista y guionista de varios capítulos de telenovelas y obras.