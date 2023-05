Alberto Saiz y la innovación de contenidos

En febrero de 2017, Alberto Saiz fue promovido a la posición de CEO global de WOBI.

¿Cómo surgió WOBI?

Quiero empezar comentando que la empresa cumple 35 años, se creó en Brasil y la forma en la que nació fue un poco como nacen todos los emprendimientos: por casualidad. Antes WOBI se llamaba HSM y en 2012 fue el cambio de marca, se creó por tres brasileños que, cuando terminó la dictadura en su país, comenzaron a hacer seminarios de management trayendo figuras de Estados Unidos. Desde entonces, esta empresa tiene una misión que siempre ha sido la misma, pero ha evolucionado mucho la forma en la que se cumple, y es buscar, seleccionar y curar el mejor contenido de gestión empresarial en el mundo y ofrecerlo a sus clientes, que son las empresas para ayudarles a conocer las últimas tendencias con el objetivo de que sean mejores empresas.

¿Cómo han implementado nuevas formas de ejecutar la misión que mencionó?

Esta misión se cumple en un entorno mutiplataforma donde hay una parte muy importante enfocada en los eventos, y otra en contenidos digitales. Esta es una innovación por la que han tenido que pasar todas las empresas; por ejemplo, El Espectador no funciona igual ahora que hace veinte años y la importancia de la multiplataforma es evidente, pero entiendo que la misión sigue siendo la misma. Estamos en una sociedad donde la tecnología hace crecer la abundancia, pero a la vez es una competencia diaria con jugadores globales de todas las industrias. Lo que hace la diferencia es tener claro cuál es el propósito de la empresa; eso es fundamental.

¿Cuáles son los aspectos fundamentales para que las empresas evolucionen de acuerdo con los avances tecnológicos?

Los primeros cursos los hicimos en 1999, hace 24 años, pero para ese entonces la tecnología permitía muy poco, eran cursos con dibujos animados de una duración muy corta donde los participantes estaban alojados en una plataforma que se caía todo el tiempo y no era interactiva. Hoy en día todos los productos que nosotros hacemos son muy visuales, interactivos, tutorías online. Ha cambiado de forma radical. El primer evento digital en directo que hicimos fue en 2008; la misma historia: no había interactividad, el internet era terrible, y ahora podemos tener eventos virtuales con más de 6.000 personas conectadas. Tenemos que aceptar que estamos en evolución permanente.

¿Qué contenido ofrece WOBI?

Tenemos un equipo de contenidos que está buscando constantemente nuevas tendencias. Históricamente, estas fuentes han cambiado, antes se trataba de estrategia, planificación estratégica, modelos organizativos, etc... hoy en día es impensable tener una programación de contenidos donde la diversidad no esté presente, al igual que el tema fundamental que es la gestión humana. Esa diversificación nos ha permitido contactar con personas del mundo de la cultura, el arte, el cine, el deporte, donde cada vez son más importantes temas relacionados con la ciencia y sostenibilidad. Así que, para resumir, nuestro contenido se basa en tres ramas: eventos presenciales, digitales y el contenido on demand, que cada vez es más importante.

Entre tanta demanda de contenidos, ¿cuál es el reto más grande para las empresas y para WOBI específicamente?

Hay un gran reto en el consumo de contenido, y es: ¿cómo hacer para que el consumidor te encuentre y seas relevante para él? Es complicado, porque cada vez hay más y más de dónde escoger. Hay una expresión muy común ahora que dice “este contenido se consume como una serie de Netflix”, y me parece que es peligroso pensar así, porque hay contenidos tan profundos que no pueden consumirse de esa forma. Nosotros estamos dedicando muchos recursos a mejorar la producción de nuestros contenidos y hacer que sean mucho más consumibles por nuestros clientes.

¿Cómo reacciona la gente a los contenidos que ustedes hacen?

Venimos de unos años muy particulares. En el 2020 no pudimos tener ningún evento presencial, fue la primera vez en 32 años que pasaba esto, y como había tanta gente encerrada en casa con tiempo libre surgió una demanda en los productos digitales que para nosotros fue increíble, nunca habíamos vendido tanto por e-commerce y ese año hicimos un poco más de 20.000 ventas. Pero así como apareció este fenómeno que nos benefició, también desapareció, ¿por qué? porque la gente extrañaba lo presencial, los eventos, los conciertos, las exposiciones, etc. Aun así, lo digital llegó para quedarse, pero tenemos que buscar la forma de innovar con los contenidos para que la gente no deje de consumirlos.

¿Qué verán los asistentes al evento que WOBI realizará en Bogotá el 8 y 9 de noviembre?

Estaremos en el Teatro Julio Mario Santo Domingo en alianza con El Espectador con una agenda de dos días enteros. Estamos preparando una edición muy especial donde vamos a incluir una parte dedicada al entretenimiento y vamos a tener una sorpresa para los asistentes de este año; estamos construyendo una experiencia muy agradable para todos. En cuanto a entretenimiento, vamos a tener un show musical impresionante, porque nos parece que la música conecta a la gente, y esa será una de las grandes novedades para este año.