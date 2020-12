La presentadora y modelo se ha caracterizado por mantener alejada de los medios su relación sentimental. Sin embargo, a través de redes sociales mostró una fotografía del padre de su hijo.

Tras casi tres meses de haber anunciado su embarazo, la presentadora y modelo Alejandra Buitrago muestra por primera vez una foto con quien será el padre del bebé.

La acción se dio luego de que, a través de preguntas en las historias de Instagram, un seguidor le preguntó si todavía está con él, a lo que respondió que sí y exhibió una fotografía. Sin embargo, en la imagen no se alcanza a apreciar la cara del hombre. (Le recomendamos: “Hijas del agua”: la obra vuelve al origen)

La ex del J Balvin ha decidido mantener su relación sentimental alejada de los medios y anteriormente no se había visto relacionada con otra persona. Esta fue una de las razones por la que muchos de sus seguidores se sorprendieron al conocer la noticia de su embarazo el pasado 9 de octubre y que se espera nazca para marzo de 2021.

En una publicación reciente, la modelo dejó ver el sentimiento al saber que será madre: “Desde el primer día que supe que iba a ser mamá algo en mi cambio; siento que ahora soy más sensible a tantas cosas, pero también me siento más fuerte y tan capaz, es un mundo nuevo de emociones y sentimientos que he experimentado poco a poco, y es tan mágico ir descubriéndose, cada día es una sorpresa, viviendo un día a la vez, sin prisa; soñando despierta con una personita que ahora es la dueña de mis pensamientos día y noche”. (Le puede interesar: Fotos: Nicky Jam bajó 20 kilos y sorprende en redes sociales)

Buitrago es reconocida por haber presentado programas de entretenimiento en Colombia, como “El lavadero” o protagonizar una de las temporadas de “Tu voz estéreo”, al cual renunció en 2019 para seguir preparándose en su carrera como actriz en New York.