Alexander Zielcke, reforzando experiencias en la moda

Alexander Zielcke lleva tres décadas impulsando y operando la industria del lujo europeo en el país por medio de su cadena de tiendas Le Collezioni. Foto: Cortesía

¿Hace cuánto trabaja en el mercado de lujo y por qué decidió escoger esa categoría?

Ya casi 30 años.

¿Por qué la moda europea?

Analizando el mercado en esa época, las mejores marcas eran las que estaban en Europa: italianas, inglesas y francesas.

En estos años de trabajo, de conocer lo que les gusta a los compradores colombianos, ¿cómo define a las mujeres y a los hombres? ¿qué buscan?

Los hombres quieren algo fácil de poner y que haga la diferencia, sin cosas tan extremas... y en el caso de las mujeres buscan prendas que les sirvan en múltiples ocasiones, elegantes y especiales.

¿Usted es considerado como uno de los hombres más elegantes de este país, qué prendas nunca deben faltar en su armario?

Una camisa blanca con un buen cuello, un saco azul oscuro, un pantalón azul o gris y unos zapatos negros. Los tres primeros deben estar ajustados a tu medida para que te veas mejor... son colores que te ayudan a combinar con otras prendas fácilmente. Los zapatos negros no deben ser los más formales pero tampoco los más deportivos, busca algo que te sirva para cualquier ocasión: el negro combina con todo.

¿Con la fluctuación del dólar las ventas se han visto afectadas?

También debemos tener presente el efecto de la inflación, no solamente nuestra, sino la de los proveedores. Además, otro factor que influye es que tenemos una administración que no está generando calma en los mercados y afecta la confianza del consumidor, pero nosotros tenemos los mismos precios que vas a encontrar en Miami, Londres o Madrid y la gente está cambiando su forma de vestir con la nueva realidad, así que tenemos clientes activos, teniendo claro que nos gusta ser justos con los precios.

¿Es usted un influenciador de moda?

No como los de hoy en las redes sociales. Pero siempre estoy actualizando en las últimas tendencias y conceptos, y soy el primer embajador de mis marcas, si no me lo pongo yo, ¿cómo voy a pedir a mis clientes que se lo pongan?

¿Hacia dónde va Le Collezioni en un mundo globalizado y en donde el ecommerce crece día a día?

Nosotros estamos enfocados en renovar la experiencia en tienda que está volviendo con fuerza después de la pandemia. Estamos renovando todos nuestros espacios este año. Tenemos nuevas tiendas en Medellín en el centro comercial Tesoro y en Cartagena en La Serrezuela, incluyendo 8 marcas nuevas enfocadas en el nuevo cliente postpandemia: Hogan, Jacob Cohen, ICEBERG, Herno, Tod’s, Kenzo, otras que aún no puedo anunciar, además que nuestras marcas actuales están también transformándose para esta realidad y sus colecciones son las mejores que he vistos para el mercado colombiano. Para finalizar, estamos trabajando en digital para poder estar en el top of mind de los clientes,

¿Qué país es la meca de la moda y por qué?

Francia hoy en día, especialmente en accesorios, seguido por Italia que es más fuerte en la parte de la ropa.

¿Qué marcas se identifican plenamente con los gustos de los colombianos, por qué?

Ferragamo, Harmont&Blaine, Hackett y Zegna son marcas que te dan color, categorías claves, cómodos y con un diseño único.

¿Qué lugar ocupa Colombia en el mercado del lujo LATAM y el mundo?

Colombia en la región está solamente detrás de Brazil y México, siendo mercados 10 veces más grandes que el nuestro. Colombia tiene una ventaja y es que se encuentra en un momento donde tenemos la atención del mundo con nuestra música, arte, cultura y más cosas, así que ya encuentras a marcas como Johana Ortiz, Silvia Tcherassi, Aquazzura en los mejores retailers físicos y online del mundo. Hoy tenemos diseñadores jóvenes que están empezando y tienen excelentes productos en diseño y calidad, los cuales necesitan un apoyo financiero estable para poder seguir creciendo.

¿Qué tiene en cuenta al momento de comprar las colecciones para su cadena de tiendas?

Nosotros vemos que primero que está poniéndose nuestro cliente y el colombiano en general y buscamos las colecciones que se ajusten lo mejor posible. Pero nosotros también sabemos que en este negocio se trata de probar cosas e ideas algunas gustan mucho y digamos que otras no tanto. Vemos en nuestras nuevas marcas Herno, Tod’s, ICEBERG y Kenzo cosas que ya le gustan al mercado y estamos trabajando en que la conozcan pero es un trabajo largo que se logra con tiempo.

¿Cómo celebran las fiestas de fin de año?

Normalmente estamos en Cartagena. Nos gusta por la variedad de planes que están pasando en temporada, restaurantes, caminar, s las islas y además tenemos tienda en la ciudad amurallada que nos estamos mudando al centro comercial La Serrezuela entonces podemos ir a ver la tienda y estar con los clientes.