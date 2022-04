Ana María Gómez y el diseño de una feria incluyente

¿Qué trae la feria Eva como novedad para este año?

En esta ocasión, el circuito ferial, de más de 4.000 m² de exposición, conecta el bulevar de tiendas del Parque de la 93 y el pabellón de la esquina de la carrera 13 con calle 94, que tendrá, además de su tradicional escenario Talk & Music y como novedad, un escenario alterno con propuestas únicas en acústico en la esquina de la 94 con 13.

Hablemos de cifras, ¿qué expectativas tienen?

Más de 150.000 visitantes y ventas por $20.000 millones. Una importante proyección en la reactivación del sector. Y que el público en general y los compradores apoyen a nuestros emprendedores nacionales, que generan empleos directos e indirectos tanto en la feria como en sus propios negocios.

¿Cuántos emprendedores esperan reunir en esta edición de la feria Eva?

Esta edición reunirá a más de 400 emprendimientos y talentos nacionales que se mueven en diferentes sectores de la economía y el arte.

¿Qué sectores convoca la feria?

Moda, gastronomía, alimentos y bebidas, cuidado personal, bienestar, mascotas, arte y música, entre muchos renglones de la economía.

¿Cuál es el público objetivo de Eva?

Cualquiera que esté interesado en encontrar el regalo perfecto para mamá, Eva es una feria incluyente que les da la bienvenida a todas las familias con sus mascotas. Todos están invitados a visitar la feria, hacer sus compras y pasar un día increíble con toda la oferta que tenemos.

¿Cuál es el plus que Eva ofrece a sus visitantes?

Un ambiente cuidado estéticamente, una selección de marcas que pasan por una curaduría, experiencia de compras amigable, cálida y al aire libre, con negocios atendidos por sus creadores en la mayoría de los casos. En Eva toda la familia puede disfrutar de una experiencia de shopping y entretenimiento, con presentaciones de música en vivo, la posibilidad de descubrir más de 400 marcas emergentes y mucho más.

Otro de los atractivos de la feria es la presencia de famosos emprendedores, ¿quiénes son?

Las celebridades y sus emprendimientos son una novedad para los compradores. Adicionalmente, debido a su influencia a través de las redes sociales, le dan visibilidad y traen visitantes a la feria. Reconocidas personalidades y celebridades como Andrea Tovar, con su marca de moda Varto; Karin Jiménez, con Maternity by Karin Jiménez; María Alejandra Manotas, con sus productos capilares Everyday Love; Milena López, con El Garaje; Viviana Grondona, con su marca de diseño Oh Hello Miu by Viviana Grondona; Mafe Romero con Macarela, y la influencer Luisa Fernanda W, quien regresa con su reciente lanzada marca de maquillaje Diva, presentarán las nuevas colecciones y novedades de sus emprendimientos.

¿Qué impacto dejan estas ferias en la economía nacional?

Estos espacios son muy importantes, ya que es a través de ellos que pymes y marcas emergentes logran conectarse con el público y vender, dando a conocer sus marcas.

¿Estas ferias cambiaron la experiencia de compra en el país?

Sin duda, este tipo de formatos ofrecen la oportunidad de descubrir y apoyar una variedad de marcas emergentes, ya que reúne cientos de emprendedores nuevos en un solo lugar, que de otro modo sería difícil encontrar. Estas ferias son una opción de entretenimiento, ya que hay música y gastronomía. Es un plan gratuito para toda la familia.