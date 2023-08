Anahí, de RBD, contó que en un concierto no podía escuchar su voz: “Sufrí mucho”

Karol G y Anahí Foto: Cortesía Universal Music

La gira “Soy Rebelde Tour” dio inicio el pasado viernes en El Paso, ciudad ubicada en Texas, Estados Unidos. Durante los preparativos del tour, la cantante sufrió un accidente que le costó la perforación de su tímpano derecho, lesión que le cobró factura en su primera fecha, pues se le vio incómoda durante el concierto. Horas después, en un encuentro con sus fanáticos, Anahí confirmó que sigue sin escuchar bien.

“Mira, cuando me pongo el monitor no oigo nada y el otro día me sangró otra vez. Cuando me lo quito oigo, gracias a Dios, los gritos, pero entonces no oigo la música”, explicó la intérprete un día después de la presentación a las afueras del hotel en donde una seguidora le preguntó por la situación. “Entonces no me puedo afinar y según yo, no sé si estoy cantando bien o mal (...) " Ay no oigo nada, ayer la sufrí mucho. ¿Se notó mucho verdad? Que estaba agarrándome (el audífono)”.

Anahí Puente tuvo su interpretación debut a los 21 años cuando el productor Pedro Damián la integró al reparto de la telenovela mexicana Rebelde en el año 2006. En esta hizo el papel de Mia Colucci convirtiéndola en una de las figuras del entretenimiento más icónicas del habla hispana. Hoy, diecisiete años después de la culminación de la telenovela, el elenco principal se encuentra preparando su presentación para la tercera fecha que se llevará a cabo en el Madison Square Garden en la ciudad en New York.

En el mes de noviembre los integrantes del grupo RBD empezarán su recorrido por América del Sur, para terminar en el Foro Sol, en México, el día 17 de diciembre. Entre los países que visitarán está Colombia, presentando su show en la capital antioqueña.

Soy Rebelde Tour en Medellín

Dulce María Espinosa, Anahí Puente, Christian Chávez, Maite Perroni y Christopher Uckermann se presentarán desde el 3 al 6 de noviembre en el Estadio Atanasio Girardot, en Medellín. El evento ha demostrado ser un éxito en ventas pues, de las cuatro fechas elegidas para integrar la gira, ninguna cuenta con boletería disponible. En la página E ticket donde se podían comprar las entradas de los shows se informa que ya no hay billetes de acceso a la venta.

El regreso de la banda a las tarimas mantiene emocionados a los fanáticos colombianos. Después de su última presentación en el país en el año 2007, se han mantenido atentos a que, aun dieciséis años después, puedan cantar de nuevo clásicos de la agrupación como “Sálvame”, “Ser o Parecer” y “Enséñame”.

