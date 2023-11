Andrea Valdiri y Felipe Saruma se separan: “Gracias por haber sido una gran esposa”

Andrea Valdiri y Felipe Saruma se separan. Foto: Archivo

Lo que empezó como un rumor terminó siendo realidad: Andrea Valdiri y Felipe Saruma confirmaron su separación por redes sociales. La pareja, que se hizo viral entre otras cosas por su diferencia de edad, siendo Valdiri 8 años mayor, era querida y admirada entre sus seguidores, que este jueves recibieron la triste noticia.

“Tuve un matrimonio súper lindo con Saru, todas las personas me preguntan, algunos especulan... está mal si uno habla o no habla. Lo que aprendí es que un matrimonio no es de cuatro ni de cinco, es de dos, y las decisiones se toman entre los dos”, dijo Valdiri sobre la separación. Ya existían algunos rumores que circulaban por algunos medios de comunicación que afirmaban que sus seguidores habían notado cierto distanciamiento entre la pareja, pero ninguno había dicho nada al respecto.

Por su parte, Saruma subió una historia en su cuenta de Instagram donde cuenta a sus seguidores con la voz quebrada que ya se separó de Andrea. “Quiero decirles que hasta aquí llegó nuestra relación, que hoy nos separamos, pero yo sí quisiera decir algo porque mucho se está especulando.... para mí Andrea y sus hijas fueron lo mejor que me pudo pasar en mi vida, esa mujer me cambió la vida”, expresó.

Lloremos con Saruma! 🥹😞



Ese hombre es lo mas lindo y la demostración de amor que le dió a Andrea y sus hijas que nos mostraron por redes, fue lo más lindo. pic.twitter.com/EHbqzDQSFz — Diana Duarte (@DianaDuarte04) November 23, 2023

Las redes se inundaron de comentarios en apoyo a ambos, algunos asegurando que Saruma sigue enamorado y que él no quería separarse, otros lamentando lo sucedido por la relación tan cercana que él tenía con las hijas de Andrea. Aunque solo duraron un año de casados, el lazo entre ellos era muy íntimo y se evidenciaba a través de redes sociales.