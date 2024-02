Ángela Aguilar conoció a su doble de “Yo Me Llamo”, Nina Murgas

La cantante mexicana le envió un mensaje a su imitadora durante la emisión de "Yo me llamo". Foto: @caracoltv

La cantante Ángela Aguilar está de visita en Colombia para promocionar su nuevo disco, titulado “Bolero”. La artista mexicana estadounidense pasó por el set de “Día a día”, programa de Caracol Televisión. La ocasión fue aprovechada para que la música conociera a quien fue su imitadora durante la más reciente temporada de “Yo me llamo”. Nina Murgas, imitadora de Aguilar, quedó de sextas en el reality concurso, que finalmente ganó Juan Parra, imitando al mexicano Carín León.

Murgas entró al set del programa de entrevistas para sorprender a la mujer que imitó durante varios meses. El personal de “Día a día” preparó varias decoraciones de México para recibir a la cantante y además contó con la presencia del grupo Ricardo Torres y su Mariachi, con quienes Aguilar cantó.

Nina Murgas no pudo contener las lágrimas al abrazar y saludar a Ángela Aguilar. “Estuve platicando de ti ayer en la noche en mi cena y les dije a los muchachos ‘ojalá la pueda ver, saber dónde está para comer con ella o algo así’ (…) Gracias, qué honor que hayas interpretado mi música, que hayas estado en este programa. Yo no soy nadie, de verdad”, le dijo la mexicana a su imitadora colombiana.

Nina Murgas en “Yo me llamo”

La participante de “Yo me llamo” fue una de las diez finalistas en la temporada nueve del programa. Murgas llegó al puesto seis, siendo eliminada poco antes de llegar a la gran final. Durante la emisión del show, la colombiana recibió un mensaje de la mexicana a la que imitaba, esta dijo que le gustaría que estuviera en algún concierto de ella.

“Yo no sé por qué no ganaste, eso era lo que estaba diciendo. No por nada, lo hicieron muy bien los demás, ¿pero ya la vieron?”, agregó Aguilar durante su encuentro con Murgas en “Día a día”.