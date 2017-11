Angela Lansbury dice que mujeres deben asumir 'parte de la culpa' en problemática de acoso sexual

BANG Showbiz

La artista de 92 años piensa que la ropa "demasiado" provocativa es parte del problema, pero también asegura que "es horrible decir que no podemos lucir todo lo atractivas que nos apetezca por la posibilidad de que nos acaben golpeando y violando".

La actriz británica Angela Lansbury, de 92 años, opinó sobre los casos de acoso y abusos sexuales que han venido denunciándose últimamente en Hollywood y en otros sectores del mundo del espectáculo a nivel internacional; y dijo que las mujeres deben asumir "parte de la culpa", pues están muy preocupadas de estar físicamente "atractivas" para los hombres. (Leer Nueva demanda contra Harvey Weinstein por ataque sexual).

"Siempre hay dos caras en la misma moneda, y creo que nosotras debemos aceptar el hecho de que, desde tiempos inmemoriales, las mujeres han sobrepasado determinados límites a la hora de intentar acentuar su atractivo. Y por desgracia esa actitud nos ha terminado afectando negativamente y nos ha puesto en esta situación. Hay que asumir parte de la culpa", dijo Angela Lansbury a Radio Times.

"Por otro lado, es horrible decir que no podemos lucir todo lo atractivas que nos apetezca por la posibilidad de que nos acaben golpeando y violando", agregó.

Lansbury, quien fue protagonista de la serie "La reportera del crimen" (Murder, she wrote) o de películas icónicas como "Travesuras de una bruja" (Bedknobs and broomsticks), parece estar convencida de que ni siquiera su hipótesis debería servir para disculpar cualquier comportamiento que atente contra la dignidad y la integridad física de cualquier ser humano.

"¿Deberíamos estar las mujeres mejor preparadas para evitar estas situaciones [en referencia a vestimentas más discretas]? No, no creo que tengamos que hacerlo, no hay excusa para este tipo de conducta", explicó en la misma conversación.

Así mismo, dijo que el impacto mediático de casos como los de Harvey Weinstein servirá para disuadir a 'depredadores' potenciales de la industria del cine. (Leer Harvey Weinstein pagaba un millón de dólares a mujeres que acosaba).

"Creo que esto va a terminar muy pronto, tiene que hacerlo. Estoy segura de que muchos hombres deben de estar muy preocupados en este momento al comprobar el rechazo que generan estos actos", finalizó.