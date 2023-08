Angus Cloud, J Balvin y más artistas que luchan contra la depresión

Se ha hablado tanto de la salud mental en estos últimos tiempos que ya suena a cliché, pero el caso de Angus Cloud es solo uno de los miles que se han presentado en la industria del entretenimiento. Foto: Instagram @anguscloud - Instagram @anguscloud

Este lunes 31 de julio la familia de Angus Cloud confirmó la muerte del actor de 25 años. Aunque no se ha confirmado oficialmente, todo apunta, de acuerdo a lo revelado por el portal TMZ, que el intérprete de Fezco en “Euphoria” murió por sobredosis Su carrera apenas despegaba y junto al despunte de la misma se acentuaba una depresión atizada por la muerte de su “mejor amigo”, como llama a su padre.

El caso de Angus Cloud se suma a una larga lista de integrantes de la industria del entretenimiento que enfrentan depresión y arrastran adicciones. En abril de este año su exrepresentante, Diomi Cordero, reveló que había roto su relación laboral con él por un supuesto abuso de sustancias. “El 21 de febrero de 2022 renuncié como el representante de Angus Cloud. Mi decisión fue impulsada por el abuso verbal, estrés emocional y severa adicción a las drogas de Angus que hicieron que me fuera imposible continuar mi relación profesional con él”.

Al igual que cientos de actores, actrices, cantantes y celebridades en general, Angus lidiaba una batalla interna que no lo dejaba vivir tranquilo, y aunque mucho se habla de la importancia de la salud mental en la actualidad, la presión y la ansiedad generada por las redes sociales y el consumo de drogas, las alertas no parecen tener mucho efecto.

Cifras de depresión en el mundo

Según la OMS, a escala mundial aproximadamente 280 millones de personas sufren depresión. La depresión es aproximadamente un 50 % más frecuente entre las mujeres que entre los hombres. En todo el mundo, más del 10 % de las embarazadas y de las mujeres que acaban de dar a luz experimentan depresión. Cada año se suicidan más de 700 000 personas. El suicidio es la cuarta causa de muerte en el grupo etario de 15 a 29 años.

Si enfocamos estas cifras a Colombia, el 4,7 % de los colombianos sufren de depresión, ubicando al país en una posición preocupante frente a otros países latinoamericanos. Así mismo, un informe emitido por Medicina Legal reveló que durante el 2021 y hasta julio de 2022 se suicidaron 4.159 personas en Colombia, de las cuales 1.714 eran menores de 29 años. Un panorama gris que resulta ser consecuencia de miles de factores.

¿Por qué es importante visibilizar el problema?, según dijo el psicólogo especializado en vínculos Sebastián Girona en una entrevista concedida a Cosmopolitan, “es fundamental darle visibilidad porque como no sale en una analítica ni en una radiografía, muchas veces la gente termina cometiendo el error de pensar que es una cuestión de voluntad o de falta de valoración frente a la vida. La depresión es, en primer lugar, un diagnóstico de salud mental y luego se presenta de muchas formas diferentes. Se cree también que una persona deprimida está en la cama todo el día cuando, en realidad, una persona puede estar deprimida y puede ir todos los días a trabajar. Es un tema complejo que requiere mucha seriedad”.

Celebridades reconocidas en la industria del entretenimiento como Emma Stone, J BalvinAmanda Seyfried, Ximena Sariñana, Selena Gómez, Demi Lovato, Justin Bieber, Jim Carrey y Cara Delevingne se han pronunciado no solo sobre la depresión y la ansiedad, sino también sobre las adicciones.

Lady Gaga, Selena Gómez, Demi Lovato y sus testimonios sobre la depresión

“Me odiaba por estar deprimida. Odiaba sentirme depresiva. Odiaba sentir. Era muy buena disociando mi ser y mis emociones por completo. Y todo el tiempo estaba repensando mis palabras: decía algo y después me odiaba por haberlo dicho. No entendía lo que estaba pasando, salvo el hecho de que no quería seguir viviendo”. “Sé que suena estúpido, pero pensaba que el amor de los demás era lo que iba a hacerme feliz cuando en realidad lo que tenía que hacer era quererme a mí misma”, dijo Cara Delevigne a The Edit en octubre de 2017.

“He tenido muchos problemas con la depresión y la ansiedad y no siento que lo vaya a superar. Es una batalla a la que tendré que enfrentarme el resto de mi vida”, asegura la artista cuya prioridad es cuidar de su salud: “Me pongo a mí misma por delante de todo lo demás. Quiero asegurarme de que estoy sana y si eso está bien todo lo demás también. No quiero marcarme metas para no decepcionarme si luego no las logro”, señaló Selena Gómez a Harper’s Bazaar en 2018.

“Todo tenía que pasar para que aprendiera las lecciones que aprendí. Fue un camino doloroso. Miro hacia atrás y a veces me pongo triste cuando pienso en el dolor que tuve que soportar para superar lo que tengo, pero no me arrepiento de nada. Estoy muy orgullosa de la persona que soy hoy. Quedé con daño cerebral y todavía lidio con los efectos de eso. Durante mucho tiempo también tuve dificultades para leer. Fue un gran logro cuando pude leer un libro, que fue como dos meses después de haberme recuperado, porque mi visión era muy borrosa”, declaró Demi Lovato en entrevista con People.

“Solía despertar por las mañanas y darme cuenta de que era ‘Lady Gaga’. Y entonces me deprimía y ponía triste, y no quería ser yo misma. “Me sentía amenazada por las cosas que mi carrera me había dado y mi ritmo de vida”. “Pasé mucho tiempo en un tipo de estado catatónico de no querer hacer nada. Y, luego, finalmente, poco a poco empecé a hacer música y a contar mi historia a través de mi disco”, dijo Lady Gaga a la revista People.

¿Por qué es importante visibilizar la depresión?

Según Angie Guerrero, psicóloga magíster en Desarrollo Educativo y Social, cuando las celebridades dan a conocer la realidad de algo tan íntimo y personal, es importante para los fanáticos o admiradores, porque los medios de comunicación dan a conocer la realidad de algún famoso sin tener en cuenta la opinión del implicado. No es raro para nosotros ver que a veces ponen fotos insinuantes, hablan de situaciones ajenas a las relaciones de las personas, su estilo de vida, etc, exponiéndolas por completo y haciendo que el espectador tenga el poder de juzgarlas.

¿Qué pasa cuando los artistas exponen su testimonio por voluntad propia? Permiten que las personas del común entiendan que todos somos seres humanos, que ellos también lo son y que todos pasamos por dificultades y descubrimientos personales que nos permiten entender una realidad clara: algún día vamos a necesitar ayuda tanto para nuestra salud física como mental.

¿Cuál es el impacto?

Todo esto conduce a una conclusión importante (entre muchas), y es que hay que empezar a deconstruir esa idea de que las personas que buscan ayuda psicológica o psiquiátrica son “locas”; por eso, cuando algunos ven a su cantante o actor favorito hablando con total normalidad de este tema, se abre paso a la reflexión, la empatía y la normalización de buscar ayuda profesional. Es completamente normal.

Por su parte, la psicóloga Nasly Fernández considera que es muy importante el impacto de que personas famosas o muy reconocidas hablen de estos temas, porque tienen el poder de generar un cambio de mentalidad en sus seguidores y hacer que ellos también empiecen a hablar de salud mental. Los fans de los artistas en algún momento se van a sentir identificados y dirán: “Yo también sentí lo mismo que él”, y puede que, a raíz del testimonio de la persona que admiran, tomen la decisión de trabajar por mejorar su salud mental, que es lo más importante.