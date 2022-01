Annabelle Morgan-Manalo y los paradigmas de la salud

Annabelle Morgan-Manalo dice que existe una necesidad urgente de comprender mejor las posibilidades moleculares del cannabis. / Archivo particular

¿Como comienza el desarrollo y los estudios para combatir las enfermedades a partir del uso de cannabis medicinal?

Todo comienza con la compañía colombo-canadiense Flora Growth, líder en cultivo y manufactura a nivel global de marcas y productos basados en cannabis, con la firma de un acuerdo para iniciar ensayos clínicos científicos a nivel mundial. El enfoque de estos estudios estará en el uso de cannabinoides en pacientes que padecen fibromialgia o dolor crónico y serán conducidos desde Estados Unidos y Reino Unido.

(Le recomendamos: Revelada la causa de la muerte de Betty White)

¿Qué resultados esperan obtener con estas investigaciones?

Por medio de estas investigaciones científicas, esperamos acelerar los cronogramas tradicionales de la FDA y el NHS, al ejecutar ensayos en paralelo (in vitro, in vivo, piloto en humanos, seguridad-eficacia, etc.). El estudio piloto en humanos se iniciará en el Reino Unido, con sede en la Universidad de Manchester, bajo la coordinación de un grupo de investigación clínica, reconocido internacionalmente. De igual manera, se realizarán estudios moleculares y farmacocinéticos paralelos en los Estados Unidos, con científicos clave y varios colegas y asesores míos. Seguido de estos procesos, los datos y resultados serán enviados a revisión y aprobación del comité de ética. Una vez aceptados, se proporcionará más información a la opinión pública.

¿A qué se debe el auge del cannabis medicinal? ¿Cree que es tan eficaz como demuestran los estudios?

Se avecina un cambio de paradigma en el que los profesionales de la salud, investigadores, pacientes y consumidores están comenzando a comprender, aceptar y acoger el potencial terapéutico que ofrece la medicina basada en fitocannabinoides. Tenemos una necesidad urgente de investigar más para comprender mejor las posibilidades y los efectos moleculares o bioquímicos del cannabis a nivel celular. Este es el camino para comenzar a aplicar sus bondades como solución farmacéutica.

(Le puede interesar: Paola Suárez y el turno de soluciones sin “apps” ni descargas)

¿Cuál es el principal objetivo de estos nuevos estudios?

Flora Pharma busca cerrar la brecha científica de la industria del cannabis, para generar innovaciones en productos farmacéuticos soportados en investigaciones. Su objetivo es crear y aprovechar una plataforma de desarrollos farmacológicos, patentada en colaboración con un grupo de estudio enfocado en inteligencia artificial y machine learning, para identificar nuevos compuestos bioactivos provenientes de la planta de cannabis.

¿Cómo se implementarán estas investigaciones y a qué enfermedades van dirigidos?

Estos estudios se aprovecharán para que interactúen con ciertas dianas genéticas, responsables de condiciones patológicas específicas. La administración de cannabinoides para enfermedades específicas tendrá un enfoque inicial en la fibromialgia, la salud cerebral, el dolor e investigación relacionada, respaldándose siempre en la evidencia científica.

(Puede leer: Laura Casas le enseña a sanar desde afuera)

Hablando del cannabis en general, ¿cuáles son las principales bondades de esta planta?

Creo que se debe destacar que entre los beneficios del cannabis se encuentran también usos funcionales, como la regulación del sueño, el estrés y la ansiedad. Además, tiene grandes propiedades antioxidantes que ayudan al cuidado de la piel, líneas de acciones que Flora viene trabajando con marcas propias.

¿Qué significa para Flora Growth incursionar en el mercado de la salud y los desarrollos con el cannabis?

Nuestro equipo está increíblemente emocionado por anunciar nuestra entrada en la investigación aplicada a cannabinoides, un hecho sin precedentes que nos ayudará a cumplir nuestro objetivo de desarrollar productos farmacéuticos a base de cannabis. Y todo esto ocurre mientras apalancamos la investigación global de cannabinoides y nos convertimos en líderes y referentes en el continente.