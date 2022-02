Arelys Henao es la nueva portada de la revista Vea

Arelys Henao en exclusiva para la revista Vea. Foto: Revista Vea

En las páginas de la nueva edición de la revista Vea la reina de la música popular contó impactantes pasajes de una vida llena de dolores, humillaciones, sacrificios y triunfos. Además, posó por primera vez para una revista o medio de comunicación en Colombia junto a su esposo Wilfredo Hurtado, y relató detalles hasta ahora desconocidos de su relación.

Arelys Henao asegura que la novela basada en su historia, “Canto para no llorar”, ha significado un proceso personal a muchos niveles. “Reconciliada con la vida, conmigo misma, es algo muy bonito, porque había cosas en el pasado que necesitaba sanar, que necesitaba llorar, para desahogarme, para seguir adelante. Le doy gracias a Dios por este proyecto tan bonito. Para mi madre ha sido increíble, ha reído y llorado, se la ha disfrutado al máximo”.

Asegura que hoy su éxito se lo debe a esas ganas de salir adelante. Siempre fue una mujer empoderada desde niña, porque no se derrumbaba ante la gente cuando le decían: ‘usted no es capaz, una mujer no ha nacido para la música’. A lo que ella respondía que les iba a demostrar que una mujer es capaz de partir en dos la historia de la música popular.

Recuerda que en medio de la oscuridad que vivía, aterrorizada por las amenazas del conflicto armado descubrió el amor. Se casó con Wilfredo Vargas en 1998 y todavía sigue siendo el amor de su vida.