Ariadna Gutiérrez y el momento en que conoció a Paulina Vega: “Fue una decepción”

Ariadna actualmente tiene 29 años, fue señorita Colombia en 2014 y se ganó el derecho a representar al país en Miss Universo 2015. Foto: Besame.Fm

En una entrevista con Diva Jessurum para el programa “Se Dice de Mí” del Canal Caracol, Ariadna Gutiérrez reveló detalles de su primera impresión de la también exreina de belleza Paulina Vega y cómo su primer contacto juntas lo cambio todo.

El 17 de noviembre de 2014 en Cartagena de Indias, Gutiérrez fue coronada como reina nacional de belleza y viajó a representar a Colombia en Miss Universo 2015. Allí se encontró con la que en ese momento era la reina universal de la belleza, Paulina Vega.

Gutiérrez confesó que esperaba reunirse con Vega para entablar una conversación y recibir un par de consejos de la mujer que tenía el título que ella ahora quería. Sin embargo, para sorpresa, Ariadna dice haberse encontrado con el tipo de persona que ella imaginó.

Más sobre Entretenimiento ¿Quién es el policía que cantó con Romeo Santos? Estuvo en “Yo Me Llamo” Luego de hacer su dúo con el artista estadounidense, el uniformado dejó salir un “¡Que viva la policía!” El imitador cobra desde $2.000.000 por presentación. Leer más ¿Quién es el policía que cantó con Romeo Santos? Estuvo en “Yo Me Llamo” Javier Fernández sobre el lenguaje inclusivo: “Pendejadas que se han inventado” El Cantante del Gol se fue contra el lenguaje inclusivo y dejó claro que no estaba de acuerdo con su uso. Leer más Javier Fernández sobre el lenguaje inclusivo: “Pendejadas que se han inventado”

¿Qué dijo Ariadna Gutiérrez sobre Paulina Vega?

“Yo la admiraba muchísimo, pero cuando uno admira a alguien por una foto o un momento en televisión te armas una fantasía alrededor de esa persona, pero la conoces y te das cuenta de que no es real es como una decepción. No fue mi momento más lindo, pero no me importó”, afirmó sobre su primer contacto con Paulina Vega.

También señaló que ese momento le dio más motivación para ir por la corona, sin la ayuda que le iba a pedir a la Miss Universo 2014, Paulina Vega. “No necesito la ayuda que me ibas a dar y puedo hacerlo con lo que tengo”, dijo.

La belleza y carisma de Ariadna la llevó ser una de las dos finalistas. El 20 de diciembre de 2015, Steve Harvey, el presentador, la anunció como la nueva Miss Universo, en remplazo de su compatriota Paulina. La misma Paulina puso sobre su cabeza la corona más prestigiosa de los reinados de belleza en el mundo.

No obstante, el tercer título de Miss Universo para Colombia duró solo un minuto y 50 segundos. Harvey reveló que cometió un error al leer el sobre del jurado y la verdadera Miss Universo 2015 era la filipina Pia Wurtzbach. Paulina Vega se vio en la obligación de retirarle la corona a Ariadna y ponérsela a la asiática.

“¿Qué acaba de pasar? Esto parece mentira. Yo no lo asimile por varios meses”, dijo Ariadna en “Se Dice de Mí”.

Le recomendamos: Ariana Grande pide el divorcio tras dos años de matrimonio

Ariadna Gutiérrez en Miss Universo

Ariadna María Gutiérrez Arévalo nació el 25 de diciembre de 1993 en Sincelejo, Sucre. Vivió su infancia con su mamá, sus tías y sus primos, a los que hoy considera como hermanos. Práctico varios deportes (atletismo especialmente) hasta que se fue de intercambio a Alemania y al regresar volvió con el sueño de convertirse en reina de belleza.

A los 17 años ingresó a una escuela de modelaje y tuvo que lidiar con los estereotipos de peso y talla. “Y era super estricto, si te pasabas de las medidas no es como ahora que te dicen ‘estás un poquito pasada de peso’, no, te dicen ‘eres gorda’”, dijo Ariadna en la entrevista con Diva Jessurum.

Ella viajó a Bogotá en busca de su primera experiencia como modelo, hasta que se radicó en una pensión y vivió durante casi un año en una misma habitación con otras tres modelos. Con el tiempo pudo rentar su propia habitación por $450.000 con el trabajo que hacía como modelo de tallaje en Arturo Tejada.

Ariadna siempre vio el modelaje como su trampolín para llegar al Concurso Nacional de Belleza, por eso se abstuvo de aceptar campañas para lucir ropa interior y prendas con transparencias. Incluso se negó la posibilidad de tener novio, de casarse y hasta de tener hijos, todas estas cosas prohibidas por los organizadores del concurso.

Lea también: Leonor Espinosa: una exploración a la cocina y la cultura de Colombia

Ariadna Gutiérrez hoy

Justo antes de recibir la llamada del Comité de Sucre para representarlos en el reinado de belleza de Colombia, Ariadna confesó en la charla con “Se Dice de Mí” que recibió muchas propuestas de narcotraficantes o hijos de estos personajes, pero que siempre mantuvo entre ceja y ceja su objetivo de ser reina nacional de belleza.

Ariadna recordó que hasta su participación, Sucre no había obtenido ninguna corona del Concurso Nacional de Belleza, y se enfrentaban a Atlántico que históricamente ha tenido muchas ganadoras, patrocinadores y más presupuesto que Sucre. Contra todo pronóstico Ariadna Gutiérrez se adjudicó como reina nacional.

Después de lo ocurrido en Miss Universo 2015, la ahora virreina universal de la belleza siguió trabajando, pero su cabeza aún estaba en esa fatídica noche en Las Vegas, Estados Unidos, y hasta pensó en suicidarse.

“Yo siento que la gente que se suicida es muy fuerte, son demasiado valientes. La gente dice que son débiles, yo digo no. Yo que he estado en ese momento de desesperación y decir ‘la vida no tiene sentido’, pero yo pienso en mi mamá ‘¿cómo le voy a hacer eso?’. Es muy fuerte las conversaciones que uno tiene con esa parte de tu cerebro, es impresionante y si no lo cortas de raíz te consume”.

Sin embargo, ella misma manifestó que la equivocación de Harvey tenía que ocurrir porque su vida cambió completamente después de eso. Económicamente, le fue muy bien y los proyectos que hacía eran cada vez más importantes. Un error le hizo entender que no necesitaba la corona para darse a conocer al mundo.

Gracias a su éxito con la película “XXX Reactivado”, con actor estadounidense, Vin Diesel. Ahora disfruta de su papel en la película “The Midaway Point”, sobre un director de cine con autismo, que se estrenará en 2024.