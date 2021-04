El realizador argentino debuta en el formato serie con “El presidente”. Dice que estamos en un mundo donde las fronteras están borradas y el contenido puede venir de cualquier lado.

“El presidente” narra la corrupción que hay en el fútbol. ¿Le gusta crear historias que generan reflexión?

La serie habla del ser humano. Es divertida y busca, de alguna manera, jugar con el tema del Fifa-gate, mostrar de una forma paródica y satírica el mundo del fútbol y de la corrupción que está asentada y normalizada. Que la Conmebol tuviera inmunidad diplomática para manejarse es algo que da el puntapié inicial para empezar a divertirte y entretenerte con este mundo. (Lea: “El presidente”: el hombre del escándalo del FIFA-gate)

Es director y guionista de cine, y esta historia latina de Amazon Prime Video es su primer acercamiento con la televisión. ¿Cómo le pareció esta industria?

No la veo como televisión, la veo como el mundo del contenido, del streaming. Es mi primer paso en un formato de ocho episodios y fue muy difícil y un gran desafío mantener la calidad, el sentido común y el tono para que la historia funcione en ocho episodios. Para mí fue una gran oportunidad para explorar este mundo, que es parte de la vida de uno, sobre todo en este que estamos viviendo con la pandemia. Fue algo acertado.

¿Qué tan complejo es crear una serie que parte de la vida real?

Trabajar con una historia real tiene sus complejidades. La del Fifa-gate está en los diarios, en los libros, y eso te da un montón de pautas para trabajar, las cuales toca articular para que queden creíbles y para que funcionen mientras se cuenta. Les puede gustar o no, pero hay calidad, hay mucho trabajo y amor puesto ahí, y eso habla por sí solo de la serie.

Para la industria audiovisual latina, ¿qué significa que esta serie sobre un escándalo mundial esté narrada en español?

Fue una oportunidad para nosotros reírnos de nuestro latinoamericanismo en esta historia mundial, que por suerte está teniendo muy buena recepción. Estamos en un gran momento, donde las fronteras están borradas, donde hay contenido bueno y de calidad, y donde la gente que puede hacer ese contenido tiene un montón de oportunidades que antes no estaban. Creo que el mundo aprendió a leer subtítulos, y si son historias buenas, originales y bien contadas tienen posibilidades de ser vistas en cualquier lado; es una gran oportunidad para nosotros como latinoamericanos.

¿Para usted qué significa la corrupción?

Es un acto ilícito y viendo cómo estos viejos (dirigentes del fútbol) lo manejaban… no los quiero justificar, pero como que habían llegado al poder en una época en la que todo estaba permitido, y este cambio generacional les quitó las máscaras. El mundo estaría mejor sin corrupción, pero está demostrado que esta maneja al ser humano, es parte de su ser, lamentablemente.

La serie deja claro que al hincha se le ve como un cliente. ¿Por qué cree que a pesar del “Fifa-gate” la gente sigue consumiendo fútbol?

La verdad es que es algo fascinante. No estoy en contra del fútbol, me encanta, pero al mismo tiempo cuando miro por detrás y veo cómo está construido… es un mundo que no se conocía, el fútbol es una especie de nueva mafia y me parece que por eso es importante contar la historia. El fútbol es el fútbol, el negocio es el negocio y sí, hay una poquito de explotación con el fanático, pero bueno… eso no quiere decir que tengas que dejar de ver (fútbol). ¿Se siente mejor con formato película o serie?

Son muy diferentes formatos para trabajar. La película tiene un final y me gusta mucho eso de qué fue lo que se quiso decir al final. En las series es más difícil llegar a ese momento, aunque en el final de la temporada de “El presidente” tenemos algo muy importante, creo que un gran final.