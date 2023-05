Así es el nuevo carro de Maluma, el Ferrari F8 Tributo; ¿cuánto cuesta?

El video en el que Maluma muestra su nuevo deportivo, llamado “Uvita”, cuenta con 392 millones de likes. Foto: Tiktok @maluma

Por medio de sus cuentas oficiales de Tiktok y otras redes sociales, el artista antioqueño Maluma quiso compartir con sus seguidores y fanáticos el momento en el que recibió un regalo de parte de uno de los fabricantes de autos deportivos más importantes del mundo. Debajo de una tela roja y con la misma alegría de un niño en navidad, Maluma mostró el particular obsequio.

El artista colombiano fue avisado por sus familiares y amigos de la presencia del regalo en la puerta de su casa. Al comienzo creyó que era una broma, pero por la forma de la tela que cubrió el objeto empezó a suponer que algo había de cierto en la sorpresa. En el video, el artista agradeció a Ferrari por el detalle.

“Yo me levanté hoy y dije: me voy a dejar sorprender de la vida, vamos a ver la vida qué me trae hoy… No, no quiero salir, tengo nervios, téngame el celular”, sostuvo el artista.

El nuevo Ferrari de Maluma

Con la expectativa y emoción, el artista, antes de destapar el vehículo quiso dar unas palabras agradeciendo a Ferrari por ese regalo, dando un mensaje a sus fanáticos y seguidores sobre los sueños y metas de la vida, sobre todo cuando se trabaja arduamente para obtenerlas, aunque sean materiales.

“Lo más importante es que esta situación tiene que ser de motivación pa´todo el que me está viendo, hi…, que los sueños sí se hacen realidad. Esto es una bendición más, fruto del trabajo y el sacrificio, pero vamos a seguir soñando porque esto es solo el principio… Y a todos mis fanáticos, hijueput… esto es pa´ustedes, porque los sueños sí se hacen realidad”destacó el artista.

Posteriormente el artista procedió a retirar la tela roja, dejando ver su nuevo Ferrari morado, con cojinería e interior blanco y cinturones de seguridad amarillos. En el video, el artista también quiso mostrar como sonaba su nuevo deportivo, haciendo “rugir” el motor.

“Jueputa, ¡Qué chimba!”, exclamó emocionado al darse cuenta de que,además de la belleza de vehículo, también era un convertible a control remoto.

¿Qué Ferrari es el nuevo vehículo de Maluma?

Se trata de un Ferrari F8 Tributo, avaluado entre US$ 350.000 y US$ 400.000, entre $1.600 millones y $1.800 millones.

