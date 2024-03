Así fue como Alejandro Estrada terminó con Nataly Umaña en vivo: “Hasta nunca”

La pareja de actores está casada desde hace 12 años. Foto: Instagram: natalyumanaa

Las presentadoras del programa “La casa de los famosos Colombia”, que se emite en el Canal RCN y en la plataforma de streaming ViX, Cristina Hurtado y Carla Giraldo, le comunicaron la oportunidad al actor Alejandro Estrada de entrar a la casa del reality show. La esposa del actor, la también actriz Nataly Umaña, es participante del programa.

Estrada dudó en entrar a la casa, esto por situaciones que se vivieron entre su esposa y otro de los participantes, el panameño Miguel Melfi. Durante varias semanas se notó entre Melfi y Umaña, además, la actriz contó en el programa que la relación con su esposo pasaba por un mal momento.

Las palabras de Alejandro Estrada en “La casa de los famosos”

“Te he visto todas las noches, todo el reality. Me aparté en los últimos ocho días y, sobre todo, me tomó por sorpresa que dijeras ante las cámaras que nuestra relación estaba mal. Se pudo hablar en privado antes o después”, dijo Estrada frente a las cámaras de la casa.

“Has dicho que lo nuestro no tiene nada, perfecto, no pasa nada, está bien, solo digo que no fue la forma. Lo que vengo a hacer hoy es retirar mis promesas, es una decisión tomada, es un ciclo cerrado”, dijo el actor. Asimismo, Estrada le entregó el anillo de matrimonio a la actriz y le dio las gracias por los años vividos. “Gracias por todo, sé feliz. Hasta siempre, hasta nunca”, dijo el intérprete.

El actor le mandó un mensaje a los padres de Melfi, con quien su esposa se hizo muy cercana. “Quiero ofrecer disculpas a los padres de Melfi, no es culpa de ustedes. Es culpa de las emociones que se exacerban dentro de este tipo de realities. Cada quien toma sus decisiones, no estoy de acuerdo, por valores y principios jamás en la vida estaría con una persona casada. Gracias Colombia, gracias a ‘La casa de los famosos’ y hasta nunca”.