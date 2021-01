Así fueron las presentaciones de Lady Gaga y JLo durante la investidura de Biden

Lady Gaga interpretó el himno de Estados Unidos vistiendo una prenda de la diseñadora italiana Elsa Schiaparelli, mientras que la denominada Diva del Bronx le hizo un homenaje a la unidad de América y habló en español.

Lady Gaga, artista comprometida en la campaña electoral de Biden, así como Jennifer Lopez, quien apareció en un video electoral de apoyo al demócrata junto a su pareja, Alex Rodríguez, fueron la cuota de entretenimiento en la jornada de investidura del actual presidente de Estados Unidos, Joe Biden. (Recuerde: Tom Hanks conducirá el programa de T.V. durante la investidura de Joe Biden)

Sobre las 11:40 de la mañana apareció la talentosa Lady Gaga para interpretar el himno norteamericano. La diva del pop impactó desde su aparición y mientras bajaba las escaleras para llegar hasta el micrófono se le notaba complacida por lo que, se supone, será un cambio drástico en el mandato del país norteamericano.

Gaga demostró una vez más sus calidades vocales y en una interpretación sobria se esmeró por complacer a Biden, a los pocos asistentes al Capitolio en Washington y a los millones de televidentes que estuvieron pendientes de la que se puede considerar una de sus apariciones más esperadas. (Le puede interesar: Lady Gaga y Jennifer Lopez harán parte del acto de posesión de Joe Biden)

La diva del pop escogió un vestido azul en la parte alta con una caída en campaña y pliegues asimétricos rojo, que evocan los colores de la bandera de Estados Unidos y con una paloma dorado en uno de los costados. Esta prenda es de la diseñadora italiana Elsa Schiaparelli. Sin embargo, dentro del Capitolio, bajo la cúpula, Lady Gaga se dejó ver con un total look white (blanco) con un elegante abrigo de efecto capa, que combinó con un cuerpo de cuello redondo, bajo el que portaba un Jersey de cuello alto. Este look de capa personalizado fue una cortesía de Givenchy por Matthew Williams.

Jennifer Lopez, la otra estrella invitada por el presidente a su ceremonia de investidura, fue símbolo también de una conquista latina. El origen puertorriqueño de la denominada Diva del Bronx brilló durante su tránsito hasta el micrófono.

Bajó las escaleras muy segura, saludó de vista al protagonista de la jornada, el presidente número 46 de Estados Unidos, y le hizo un homenaje a la unidad de América con la canción This land is your land America.

Su mensaje en español fue: “Una nación indivisible con libertad y justicia para todos”, con estas palabras JLo se convierte en la primera persona que habla en otro idioma durante la ceremonia de toma de posesión en Estados Unidos.

JLo se dejó ver a su llegada al Capitolio con un look de estampados de pata de gallo formado por un blazer “oversized” de punto y pantalones compañeros de Chanel, mientras que para la interpretación del tema seleccionado escogió un look white de cuello alto de seda tanto en la blusa como en el pantalón.