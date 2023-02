AuronPlay y Biyín, las lecciones, la cancelación y la memoria de Twitter

En un En vivo por la plataforma Twitch, la pareja de streamers, AauronPlay y Biyín hablaron sobre la polémica que los involucra. Foto: Twitter

La reconocida streamer española Sara Moledo, mejor conocida como Biyín, es una de las protagonistas de una polémica en la que además se vio involucrado su novio, el también creador de contenido Raúl Álvarez Genes, conocido en el mundo del streaming como AuronPlay.

La polémica tiene dos frentes. Por un lado, Ithaisa Suárez, la mamá de Yeremi Vargas, un niño de siete años que desapareció en Canarias hace 15, recordó hace unos días que en 2013, cuando la noticia de la desaparición del menor fue registrada ampliamente por los medios de comunicación, que Biying se burló de la situación.

“Hubo tuiteros que me hicieron mucho daño, uno de ellos fue Sara Biyín, que de hecho ahora es muy famosa. Recuerdo que hizo bastante humor negro enfocado en mi hijo Yeremi. Yo le pedí por favor que parara, pero se reían en grupo”, dijo Suárez en una charla con el youtuber español Axel Blaze. (Puede leer: Así es el avión que compró Palmeiras)

Según Ithaisa, Biyín no fue la única que instrumentalizó la desaparición de su hijo. AuronPlay, según dijo, estuvo en el mismo camino. “AuronPlay me pidió disculpas en ese momento. Yo tuve que denunciar porque las cosas que me ponían era gravísimas, Esto fue en 2013 y las denuncias fueron archivadas”.

A raíz de estas declaraciones, en Twitter se desempolvaron los mensajes que en su momento se cruzaron Ithaisa Suárez y Biyín. Además los usuarios de esta red social recordaron otros comentarios que rayan con el racismo e incluso la apología al nazismo.

En una transmisión que emitió desde Twitch, Biyín aunque reconocieron su acoso, dejó claro que la joven que trinaba en 2014 no es la misma que trina en 2023. “Es cierto que acosábamos bastante y hacíamos cosas que no están bien. Ahora lo veo como una persona adulta de 31 años y me da puta vergüenza. Me da mucho asco. No era una buena persona, considero que el que hace esto en internet no es buena persona y lo admito, no era una buena persona y algo no estaba bien conmigo en ese momento”, dijo Biyin.

“Nunca se me están jodiendo por cosas que digo en la actualidad sino por cosas que dije hace diez años. Esto también habla mucho de mí y de la evolución que he tenido como persona. Se nota que he cambiado y pido disculpas a las personas que hice daño”.

A AuronPlay, a quien también le desempolvaron tuits racistas, homófobos y de apología al nazismo también hizo un mea culpa.

“En aquella época ya era medio youtuber y aveces tuiteaba cualquier barbaridad que se me ocurriera en ese momento y digo que era un gilipollas. No entendía dónde estaba el límite de las bromas pensaba: “puedes poner lo que quieras y al que no le guste que se joda”. Ahora, que soy más consciente de lo que hago, aquello me da una vergüenza” .