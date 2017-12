Bella Thorne revela que fue víctima de abusos sexuales

BANG Showbiz

En los últimos años, desde que se desligara completamente de Disney -con la que saltó a la fama gracias a la serie 'Shake It Up'-, Bella Thorne ha usado sus redes sociales en la plataforma perfecta para romper con su antigua imagen de 'niña buena' -a golpe de fotografías subidas de tono- y realizar confesiones tan personales como los problemas financieros que experimentó su familia en su infancia o la baja autoestima con la que lidia debido a sus problemas de acné o su bisexualidad. (Leer Exestrella de Disney confiesa bisexulidad).

Muchas de esas revelaciones se han producido durante mensajes que comparte habitualmente con sus seguidores, el último de los cuales ha dejado paralizados a sus fans al sacar a la luz un triste aspecto de su pasado que hasta ahora había mantenido en secreto: que fue víctima de abusos sexuales.

"¿Qué le hizo Disney a esta chica? Creo que sufrió abusos...", rezaba un mensaje, en referencia probablemente al cambio radical que ha sufrido la imagen de la intérprete y al que ella no dudó en responder: "Sí, así fue. Así que no fue culpa de Disney". (Ver Bella Thorne posa desnuda para demostrar que no es perfecta).



Más tarde, Bella Thorne añadió otro mensaje más antes de zanjar el tema y pasar página, para afirmar: "Este mundo puede ser un lugar muy enfermizo a veces".

Los amigos famosos de la artista, como la YouTuber Tana Mongeau y su compañera de reparto en 'Famous in Love' Georgie Flores, no tardaron en hacerle llegar todo su apoyo a través de ese mismo medio.

"Mi chica, la más valiente y dura y talentosa que hay, y que no duda en utilizar su influencia para dar visibilidad a algunas de las mi**das más duras de su vida. Es realmente increíble", le aseguró la estrella virtual, con quien se le ha relacionado sentimentalmente en varias ocasiones debido a las fotografías en actitud cariñosa que ambas han compartido en sus perfiles de Instagram.

"Eres valiente, perfecta y te queremos tal y como eres. Lo siento muchísimo, y siento que algún perdedor que ni siquiera te conoce pudiera escribir algo tan asqueroso", añadió la actriz.

Por su parte, el rapero Mod Sun -el supuesto nuevo novio de Thorne - se limitó a enviarle todo su cariño: "Te quiero, eres la persona más fuerte que conozco".