Ben Affleck reveló qué le dijo a JLo durante los Grammy 2023, esto contó

En una entrevista para el medio estadounidense The Hollywood Reporter, Ben Affleck se sinceró acerca del supuesto mal momento que pasaron el actor junto a su esposa, Jennifer López, en medio de la gala de Los Grammys 2023.

El momento que se viralizó por la expresión facial que hizo Affleck se convirtió en un meme en redes sociales donde lo denominaron “Ben Affleck pasándolo mal en los Grammy”. El video muestra al actor diciéndole algo a su esposa al oído y luego esta voltea con seriedad hacia él.

“Me incliné hacia Jennifer y le dije: ‘En cuanto empiecen a rodar, me alejaré de ti y te dejaré sentada junto a Trevor’. Ella me respondió: ‘Será mejor que no te vayas’”, comentó el actor, quien recordó el momento del acercamiento de Trevor Noah, presentador de la ceremonia.

El director de “Gone Baby Gone” deseaba darle el protagonismo a JLo, dado que era un evento musical. “Soy como: ‘Muy bien, ¿[de] quién es este acto?’. Yo no sigo el ritmo. Mi esposa lo hace, obviamente. Y sí, es el evento de trabajo de tu esposa”.

Sobre los memes que empezaron a rondar por redes sociales con la cara de Affleck, señalando su supuesto desinterés en el evento, y dudando de su sobriedad, el también director comenta: “he ido a eventos y me he enojado. He ido y me he aburrido. He ido a premiaciones y me he emborrachado, un montón. Nunca nadie dijo que estaba borracho”.

Ben Affleck habla de su exesposa Jennifer Garner

Al intérprete también se le ha cuestionado en otras ocasiones por el alcoholismo y cómo este afecto su pasada relación de 13 años con la actriz, Jennifer Garner.

“Tuve una experiencia realmente dolorosa en la que hice una entrevista cuando estaba realmente vulnerable, y todo lo que se retomó fue algo que no solo no estaba bien, sino que en realidad era lo contrario a lo que quería decir”, señaló Affleck al The Hollywood Reporter.

Con esto se refiere a la tergiversación que se le dio a la entrevista que le concedió a Howard Stern en 2021, donde habló de la crisis que tuvo con la madre de sus hijos y el porqué se refugió en el alcohol.

“Es parte de la razón por la que comencé a beber”, dijo Affleck a Stern. “Porque estaba atrapado”.

Affleck le confesó al medio que nunca intentó culpar a Garner por su forma desmesurada de consumo de alcohol. “Para ser claros, mi comportamiento es enteramente mi responsabilidad”, dijo.