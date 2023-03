Video: Elianis Garrido se desmayó en vivo durante la emisión de “Lo Sé Todo”

La presentadora fue auxiliada de inmediato por el personal del set del programa. Foto: Instagram @elianisgarrido

La presentadora y actriz barranquillera Elianis Garrido se desmayó durante la emisión del programa “Lo Sé Todo” de este jueves 16 de marzo. La escena, que quedó registrada en vivo , muestra a Garrido cuando cae al piso después de toser. Posteriormente el equipo de producción del programa acude a auxiliarla.

De acuerdo con lo que contaron sus compañeros de trabajo Mafe Romero y Ariel Osorio, Garrido, desde hace varios días estaba presentando síntomas de malestar, que aparentemente eran causa de una gripa.

“Tuvo un problema respiratorio, se voltea, cae de costado. Tuvimos que enviar a un corte comercial para atender la emergencia. Se está recuperando, seguimos el protocolo del canal en salud, pero ella está bien. No estamos haciendo esto por audiencia o por estrategia, es la realidad de lo que está sucediendo”, dijo Ariel Osorio, su compañero de set.

De acuerdo con el Canal Uno, después de que la sacaran del set, los paramédicos llegaron a brindarle la atención necesaria. Actualmente, de acuerdo con lo mencionado por los familiares de Garrido, ella se encuentra en un centro médico y estará informado la evolución de su salud por medio de las redes sociales.

Elianis Garrido se desmayó en pleno set pic.twitter.com/0mlr6QVgo0 — Luchovoltio (@luchovoltios) March 16, 2023

¿Cuánto lleva Elianis Garrido en “Lo Sé Todo”?

La actriz, que hizo parte del elenco de “Protagonistas de Novela” en el año 2012, lleva más de cinco años siendo parte del programa “Lo Sé Todo” del Canal Uno. Hace pocos meses la presentadora se ausentó de las pantallas de los televidentes del programa de chismes, pero luego contó que se trataba de unas cortas vacaciones.

¿Cuántos años tiene Elianis Garrido?

Elianis Julieth Garrido Zapata es actriz, modelo y bailarina, nació el 26 de octubre de 1987 y tiene actualmente 35 años. Desde 2022 está casada con Álvaro Navarro, quien es un empresario que trabaja en una reconocida cadena de gimnasios en Colombia.

Sobre su vida en pareja no hay muchos detalles, ya que en repetidas ocasiones Elianis ha afirmado que no le gusta mostrar su relación en redes sociales ante la cantidad de críticas que recibe. “Mi respuesta: Él se casó conmigo, no con la gente de mis redes. Me eligió a mí, a quien soy fuera de esta pantalla. Mi esposo NO necesita las redes sociales para vivir”, afirmó en su momento.