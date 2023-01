Billy Idol obtuvo una estrella en el paseo de la fama de Hollywood

El paso de Billy Idol por la música va desde su época punk en las bandas Chelsea y Generation X hasta su carrera como solista en géneros como el new wave y el glam rock. Foto: Twitter @BillyIdol

El icono del rock, punk y new wave Billy Idol, será honrado con una estrella en el reconocido paseo de la fama en Hollywood, en Los Ángeles. Estará ubicada en frente a Amoeba Music, en el 6201 de Hollywood Boulevard. Será la estrella número 2.743.

Esta decisión fue tomada por La Cámara de Comercio de Hollywood, que ha llevado la dirección del paseo de la fama desde 1960. Dentro de su función de mejorar la vida de los ciudadanos y trabajadores comerciales del barrio, otorgan las estrellas a todos aquellos artistas que tengan méritos suficientes y puedan pagar la cuota de mantenimiento de la estrella.

“Habrá muchos rebeldes gritando por su estrella de rock favorita cuando reciba su merecida estrella del Paseo de la Fama... Desde el principio de su carrera, se ha ganado el corazón de muchos de sus fans”, declaró la productora del Paseo de la Fama de Hollywood, Ana Martínez.

Billy Idol, Dancing With Myself y el punkero del New Wave

Idol, luego de iniciar su carrera como solista, no demoró en ser una de las figuras más representativas de MTV. Su música, irreverencia controlada y rebeldía lo posicionaron en la escena musical juvenil ochentera.

Ha vendido 40 millones de álbumes y ha conseguido numerosos discos de platino en todo el mundo, nueve sencillos en el top 40 de EE. UU y 10 en el Reino Unido, entre ellos “Dancing With Myself”, “White Wedding”, “Rebel Yell”, “Mony Mony”, “Eyes Without A Face”, “Flesh For Fantasy” y “Cradle Of Love”.

En los últimos años, Billy Idol a resignificado el espíritu del punk 77, tomando la rebeldía y desesperación elegante del Rockabilly, el descontrol del punk ingles y el baile característico del Rock n´roll, con el que pretende crear un nuevo proyecto musical.

La ceremonia en la que se le entregará la estrella a Billy Idol se retransmitirá por todo el mundo, permitiendo así, que seguidores del artista puedan presenciar este momento de reconocimiento para el artista.