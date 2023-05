Bizarrap: uno de los diez líderes de la próxima generación, según la revista Time

Bizarrap es uno de los dos latinoamericanos que hacen parte de la lista de la revista Time. Foto: Vía Instagram

La revista Time, en alianza con Rolex, publicó la lista de los diez líderes de la próxima generación, en la que Gonzalo Julián Conde, o más conocido como Bizarrap, ocupa un lugar. De acuerdo con el medio, este listado exalta la labor de los jóvenes de todo el mundo que demuestran diversas “formas inspiradoras de cómo ser un líder hoy en día”.

Lea: La cantante colombiana Goyo estará en el desfile de Victoria’s Secret.

Una de las principales razones que destaca Time en su publicación, es la autenticidad con la que el productor argentino ha construido su carrera musical. “Bizarrap cultiva un aire de misterio, tanto que cuando empezó a ganar popularidad, la gente se preguntaba si era una persona real. El productor y DJ argentino generalmente se puede ver en el fondo de sus videos, de espaldas a la cámara, sombras oscureciendo sus ojos, dando la palabra, o, más exactamente, el micrófono, a los artistas que invita en la música mega popular de YouTube”, menciona el medio.

Al parecer, al artista no le gusta ser el que tenga protagonismo en sus videos, pues para él lo más importante es que la gente disfrute y conozca su música, según menciona en un reportaje hecho por la revista.

Más noticias de entrenimiento Las alegres ambulancias y la herencia del primer pueblo negro libre en América Un acercamiento a Las alegres ambulancias, un grupo que mezcla tambores africanos con instrumentos modernos. Leer más Las alegres ambulancias y la herencia del primer pueblo negro libre en América Fallece el británico Ray Stevenson, actor de ‘Thor’ y ‘Star Wars’ El actor británico Ray Stevenson, famoso por su papel como Tito Pullo en la serie 'Roma', falleció a los 58 años de edad. Leer más Fallece el británico Ray Stevenson, actor de ‘Thor’ y ‘Star Wars’

“Lo que más me importa es que se conozca de mí la música que hago, aunque obviamente hay gente que está interesada en que yo dé entrevistas, por eso a veces sí, pero lo que más me guste es que hable la música”. Sin embargo, como se destaca en el mismo artículo, se hace imposible que Bizarrap, no se lleve la atención de un público que lo aclama. Tanto así que haya ha hecho varias presentaciones en vivo y en solitario. Por ejemplo, en Colombia, estuvo en la última edición del festival Estéreo Pícnic, siendo uno de los shows más esperados por los asistentes.

Actualmente, el artista, que inició su carrera en 2017, tiene más de 40 millones de oyentes mensuales en Spotify y cuenta con 19.8 millones de suscriptores en YouTube; estas cifras dejan en evidencia que, “su ascenso meteórico, pero poco convencional, señala un cambio en la industria, lo que demuestra que los recién llegados no tienen que seguir un camino determinado para encontrar su audiencia”, declara la revista.

También puede leer: ‘Banel et Adama’, una ópera prima en Cannes para reivindicar la mujer africana.

Otro aspecto que se destaca de la carrera musical del argentino ha sido las colaboraciones que ha realizado con distintos artistas, la variedad de ritmos que hay en cada una de sus sesiones, pero sobre todo, el contenido de sus letras.

“Su colaboración con Residente dio lugar a una disputa de corta duración entre el rapero puertorriqueño y J Balvin. En particular, su canción de enero con Shakira, en la que ella abordó los rumores de engaño sobre su esposo por primera vez, explotó en popularidad y rompió varios récords mundiales Guinness”, argumenta Time.

Para Bizarrap, es importante que hacer música todos los días, y aunque ha logrado importantes colaboraciones y con cantantes, que confiesa, él admira; hay otros artistas con los que espera compartir en su estudio de grabación. “Me gusta pensar en ideas para mis videos, hacer teasers. Siempre estoy pensando en el siguiente paso”.

‘Los Diez líderes de la próxima generación 2023’ según la revista Time

Desde hace nueve años, Time y Rolex hacen esta lista que reconocen a jóvenes del todo el mundo por su trabajo en distintas áreas. Para este año, además de Bizarrap, hay otros nueve personajes que hacen parte de la lista que es escogida por los reporteros y editores de la revista.

Florence Pugh , actriz británica, destacada por sus papeles en producciones como ‘Midsommar’ y ‘Mujercitas’.

Rene Silva , periodista brasileño del periódico y ONG “Voz das comunidades”, que se centra en apoyar a los habitantes de las favelas de Río de Janeiro.

Sage Lenier , activista estadounidense, que lidera campañas y programas educativos contra el cambio climático.

Rōze Traore , chef y empresario estadounidense, quien es dueño de un hotel en Costa de Marfil, que exalta las raíces y tradiciones de este país africano, de donde sus padres.

NewJeans , grupo femenino surcoreano de Kpop, administrado por el sello discográfico ADOR.

Drew Afualo , creadora de contenido, influencer, comediante y podcaster estadounidense, quien hace contenido relacionado con feminismo.

Henry Tse , activista trans que luchó durante años en una batalla legal porque no era reconocido como un hombre en Hong Kong. Tse obtuvo una victoria legal histórica en febrero, cuando el Tribunal Superior de la ciudad, falló en contra de exigir que las personas trans se sometieran a una cirugía de afirmación de género completa para cambiar sus marcadores legales de género.

Melanie Perkins , empresaria australiana, cofundadora de Canva.

Matt Fitzpatrick, golfista profesional inglés y ganador de importantes torneos de su disciplina.

Le puede interesar: Habla Rick Allen, baterista de Def Leppard, tras brutal ataque.