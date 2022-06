Blessd será invitado especial al partido de fútbol de las estrellas

La joven estrella del género urbano fue convocado para apoyar el objetivo de convertir al sur de Florida en la futura capital del fútbol. Foto: Tomada de Instagram Blessd

Blessd recibió el llamado de las dos leyendas del futbol mundial Ronaldinho Gaucho y Roberto Carlos para ser parte de un partido lleno de super estrellas el próximo sábado 18 de junio en el evento “The Beautiful Game” en la ciudad de Miami. La joven super estrella del genero urbano fue convocado para apoyar el objetivo de convertir al sur de Florida en la futura capital del fútbol.

El juego será una exhibición en el que las dos leyendas del futbol mundial serán los capitanes e invitarán no solamente a futbolistas activos y retirados, sino que también artistas de la actuación y la música mundial.

Este especial partido de futbol se celebrará en el marco de su gira mundial “Tendencia Global” la cual finalizará en los Estados Unidos con dos importantes fechas: 24 de junio en el Malumaland en la ciudad de Las Vegas y el 25 de junio con dos presentaciones en Nueva York y Nueva Jersey. Esta primera gira del joven super estrella del género urbano continuará en Europa. Rimini, Italia el 28 de junio será la primera parada de las 24 fechas confirmadas en el viejo continente.

Tendencia Global Tour - Gira Europa

Junto con el anuncio del tour se conoció el lanzamiento de su sencillo titulado “Tendencia Global”, canción que le da nombre a su gira y que actualmente cuenta con más de 52 millones de reproducciones en la plataforma de YouTube. Este nuevo trabajo discográfico cuenta con artistas de talla a nivel mundial como lo es el puertorriqueño Myke Towers y el productor colombiano Ovy On The Drums. De esta manera queda claro que Blessd no se detiene y quiere conquistar el mundo entero.

Finalmente cabe añadir, que esta gira seguirá reforzando y evolucionando el proyecto del joven artista BLESSD, un nuevo paso que seguirá consolidándolo como artista y a su equipo de trabajo, de mano de su disquera JM World Music / Warner Music Latina / Cigol y su equipo de management Just One CLiiCK en cabeza de su CEO Dr. Velásquez.

BLESSD ❌ MYKE TOWERS ❌ OVY ON THE DRUMS | TENDENCIA GLOBAL 🌎 ( OFFICIAL VIDEO )

