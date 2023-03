Retaron a Bad Bunny a cantar canciones de Harry Styles y Ariana Grande: así le fue

Bad Bunny, es un rapero, cantante, compositor, productor y puertorriqueño.​​ Su estilo de música es generalmente definido como trap latino y reguetón, pero también ha interpretado otros géneros como kizomba. Foto: Twitter

Este martes 14 de marzo fue publicada la edición de Carpool Karaoke que contó con la participación del artista latino Bad Bunny, quien también fue el encargado de abrir la más reciente ceremonia de los Grammys cantando éxitos como “El apagón”, “Titi me preguntó” y “Después de la playa” con los cuales ha alcanzado el puesto número uno a nivel mundial.

El video, que no ha tardado en ser tendencia en redes sociales, el presentador James Corden le pide ayuda a alguna estrella para evitar trancones y llegar a tiempo a su programa The Late Late Show. El famoso Carpool Karaoke esta vez contó con la estrella latina del momento en Estados Unidos, Benito Antonio Martínez Ocasio, más conocido como Bad Bunny.

En el desarrollo del segmento, en el cual artistas de talla internacional son entrevistados mientras realizan un recorrido en carro por la ciudad de Los Angeles, se tocaron temas como la presentación del boricua en los Grammy y los gustos musicales del artista quien interpretó sencillos de cantantes como Ariana Grande y Harry Styles.

Bad Bunny cantando “As It Was” de Harry Styles en el #CarpoolKaraoke de James Corden. 🎤 pic.twitter.com/GEkHmDiqrp — Archive Bad Bunny (@ArchiveBenito) March 15, 2023

Bad Bunny explicó el porqué de su nombre que en español se traduce como ‘Conejo Malo’. “El primer concepto de artista que yo quería ser era como aquel que no revela su identidad, quería usar una máscara de conejo y no quería ser tan famoso pero luego las cosas pasaron y me fui dejando llevar. Un conejo malo, sin importar lo malo que sea, siempre se verá lindo. Soy un buen chico” aseguró.

Luego, como es costumbre, Corden y Bad Bunny cantaron al ritmo de la canción Dakiti, en el que el presentador se arriesgó a acompañar a Bad Bunny en algunos segmentos en español.

Bad Bunny sobre su presentación en los Grammy

Dentro de los temas tratados Benito Martínez, Bad Bunny, confirmó además que casi no llega a la ceremonia que él iba a abrir por cuenta del famoso tráfico de Los Ángeles el pasado mes de febrero en los Grammy.

“Faltaban ocho minutos para la ceremonia y tú no habías llegado”, explicó Corden y Bad Bunny lo agregó: “Estaba nervioso, ansioso, tenía el show de apertura. El ensayo fue a las 9:00 de la mañana y los Grammy eran a las 5:00 de la tarde, ¿qué iba a hacer en todo el día?, pensé que tenía tiempo de ir a mi casa, hacer ejercicio, tomarme una ducha y regresar, pero creo que aprendí una gran lección”, dijo.

Luego siguió la lista de canciones con “I Like It” la colaboración del reguetonero con Cardi B y J Balvin y luego “Tití Me Preguntó” hasta interpretar canciones de Ariana Grande como “Break Free” ft. Zedd, acerca de la cual confesó que es la canción en inglés de la que más conoce la letra; y sencillos del británico Harry Styles como “As It Was”.

😍 BAD BUNNY EL MÁS ARIANATOR



🎵 Este video de Benito cantando emocionado “Break Free” de Ariana Grande nos dio vida pic.twitter.com/pa6ISsmevO — Venus Media (@venusmedia) March 15, 2023

Bad Bunny también mostró otra faceta al confesar que siempre le gustó mucho dibujar realizando un dibujo del presentador durante el desarrollo del programa y, finalmente, también se refirió a su gusto por la lucha libre donde fue invitado a un cuadrilátero en compaía de Corden compartiendo con el luchador profesional Rey Misterio.

