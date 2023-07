Britney Spears anunció que lanzará un libro autobiográfico

Las memorias de Britney Spears estarán en las librerías en octubre. Foto: Instagram

Las memorias de Britney Spears ya están consolidadas en un libro. Dos años después de que un tribunal la liberara de una estricta tutela legal por parte de su padre, que fue catalogada como abusiva y explotadora, la cantante estadounidense publicará The Woman In Me (La mujer que hay en mí) en octubre.

Este libro autobiográfico, que ha sido descrito por el editor como una “historia valiente y asombrosamente conmovedora sobre la libertad, la fama, la maternidad, la supervivencia, la fe y la esperanza”, llegará a las librerías el 24 de octubre de 2023, de la mano Gallery Books, un sello de Simon & Schuster.

Sin embargo, desde ya se puede reservar su compra, a través de una página web llamada Britney Book. De acuerdo con Jennifer Bergstrom, vicepresidenta de publicaciones de la editorial, “no me cabe duda de que su libro de memorias tendrá un impacto similar y de que será el evento editorial del año. No podemos estar más orgullosos de ayudarla, por fin, a compartir su historia”, afirma Bergstrom a la revista People, que en exclusiva anunció el lanzamiento del libro, el cual sus fanáticos creyeron iba a ser un nuevo tema musical.

Aun así, sus seguidores han inundado las redes sociales con mensajes que dejan ver su emoción por este libro que bajo las palabras de su editor es un texto “escrito con notable franqueza y humor, el innovador libro de Spears ilumina el poder duradero de la música y el amor, y la importancia de que una mujer cuente por fin su propia historia, en sus propios términos”.

La historia detrás de ´The Woman In Me´ de Britney Spears

Britney Spears saltó a la fama en su adolescencia con éxitos como “Baby One More Time”, convirtiéndose en una de las estrellas del pop más importantes del mundo en el cambio de milenio. Sin embargo, en 2007 sufrió una crisis nerviosa muy publicitada, que incluyó el ataque al automóvil de un paparazzi en una estación de gasolina.

En 2008, su padre, Jamie Spears, interpuso una tutela. La cantante, de 41 años, vivió casi 14 años bajo el controvertido régimen legal que le impedía gestionar su vida y su carrera, gobernada en gran medida por su progenitor.

Cuenta Spears que la obligaban a trabajar y a salir de gira. Además, ha afirmado que su teléfono estaba pinchado.

En noviembre de 2021, una jueza de Los Ángeles disolvió la tutela. En un escalofriante testimonio, la cantante dijo que, en virtud de la tutela, se le impidió quitarse un dispositivo anticonceptivo a pesar de su deseo de tener más hijos. “Solo quiero recuperar mi vida”, dijo la estrella del pop a la corte en 2021.

Desde que obtuvo la libertad, Spears se casó con su novio Sam Asghari y colaboró en una canción con Elton John, y ahora, tras un acuerdo valorado en 15 millones de dólares, tendrá la libertad de contar su historia, bajo sus propios términos.

