Bruna Biancardi anuncia ruptura con el futbolista Neymar Jr.: esta sería la razón

Al parecer, una de las razones por las cuales se dio la ruptura entre Bruna Biancardi y Neymar fueron las infidelidades del futbolista. Foto: Neymar Jr. vía Instagram

Las malas noticias no dejan de llegar para Neymar Jr., el jugador del Al-Hilal FC, quien tras sufrir una lesión del ligamento cruzado y del menisco de su rodilla izquierda en el partido Uruguay vs. Brasil de la Clasificación de CONMEBOL para la Copa Mundial de Fútbol 2026, ahora se encuentra en recuperación no solo física sino también emocional, esta vez debido a la ruptura con su más reciente pareja, Bruna Biancardi, la modelo e influencer brasileña con la que se había convertido en padre por segunda vez. Maive, su pequeña hija de dos meses, sería la única razón por la que la dupla ahora mantiene contacto. Así lo confirmó Biancardi por medio de una historia publicada en su cuenta de Instagram.

“Se trata de un asunto privado, pero como a diario estoy expuesta a noticias, suposiciones y bromas, les informo que no tengo pareja. Somos los padres de Mavie, y esa es la razón de nuestro vínculo. Espero que así dejen de relacionarse con las frecuentes noticias. Gracias”, escribió la brasileña para sus más de 9 millones de seguidores. Al parecer, la aclaración se produjo a causa de un rumor que se difundió por medio de la prensa que afirmaba que, de nuevo, el jugador se habría involucrado con otra mujer, esta vez con la creadora de contenido para adultos Aline Faria.

La noticia tomó relevancia, pues no es la primera vez que se rumorea que el jugador le fue infiel a la madre de su segunda hija. A mediados de este año, el mismo Neymar Jr. había publicado una disculpa en su cuenta de Instagram junto a una fotografía de ambos en el matrimonio de un allegado, asegurando que se había equivocado.

“Bru, ya te pedí perdón por mis errores, por la exposición innecesaria, pero me siento obligado a reafirmarlo públicamente. Si un asunto privado ha pasado a ser público, la solicitud de perdón debe ser pública. No puedo imaginarme sin ti. No sé si saldremos bien, pero hoy tienes la certeza de que quiero intentarlo. Nuestro propósito prevalecerá, nuestro amor por nuestro bebé vencerá, nuestro amor mutuo nos fortalecerá”, para entonces la modelo ya estaba esperando a su hija, por lo cual muchos internautas empatizaron con ella y le desearon fuerza por la presunta traición del jugador.

La ex pareja había comenzado su relación en el año 2021, con algunos lapsos de separación, pero nunca tan tajante como la publicación de Biancardi. Por el momento, Neymar no se ha pronunciado al respecto. Por lo que se sabe, sigue recuperándose en su mansión en Mangaratiba, en el estado de Río de Janeiro.