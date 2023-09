“Buscando la risa perdida”, una charla para recuperar el positivismo

Yuri Buenaventura y Camilo Cano se conocieron en París hace treinta años. Foto: Cortesía

Bajo un formato probado en los más importantes escenarios musicales del mundo, pero único en Colombia, compartirán escenario por más de una hora Camilo Cano y Yuri Buenaventura. Se conocieron en París en 1993, cuando Camilo era cónsul general de Colombia en Francia y Yuri cantaba en las estaciones de metro e intentaba abrirse paso en la ciudad, antes de ser el fenómeno musical que es hoy día.

“Llegué al Consulado buscando un espacio silencioso para hacer música, porque ya estaba agotado del ruido de las calles”, recuerda Yuri. “Así lo conocí y fue la primera vez que di un concierto con un público sentado, y justo coincidió con un programa cultural que tenían y Camilo fue quien me ayudó. Fue muy interesante, porque yo era un músico de calle, sentado en la oficina del cónsul, que era un hombre altísimo, porque Camilo mide como dos metros… y yo todo chiquito, sucio, acabando de salir del metro”, agrega con una sonrisa en el rostro.

“Buscando la risa perdida” es un formato pensado en recuperar el positivismo y honrar el valor de la existencia, del aquí y el ahora, mediante anécdotas de dos amigos y compañeros de vida que se sumergirán en las letras de nueve canciones para hablar de sus propias vidas y reflexionar sobre el ser humano, la espiritualidad, la construcción del ser y su relación con esta nación y las realidades del país. “Considero que es fundamental recuperar la risa. Debemos tener fe, esperanza, sueños… y en la medida en que se recupera la risa, todo va tomando más sentido”, dice Yuri.

Esta charla, que se realizará este sábado 9 de septiembre en el Seminario Internacional Exposer de Coomeva en el Hotel Intercontinental de Cali, contará una historia a través de nueve temas, seis del maestro Yuri Buenaventura y otros tres de Bobby Capó, Roberto Grela y Jacques Brel. Por medio de estas melodías los asistentes recorrerán la vida de Buenaventura y conocerán sus caminos, hasta encontrar esa risa perdida que tanto hace falta, esa misma que Camilo Cano y Yuri comparten hace más de 30 años y que quieren contagiar al resto de la gente.

“El maestro Yuri y yo llevamos cuatro meses trabajando en este formato. Las canciones y temáticas las escogimos con él. Durante este tiempo hemos tenido varios encuentros y charlas muy largas en donde compartimos nuestras visiones y así fuimos estructurando los temas que vamos a tratar. Lo que se verá este sábado en el Hotel Intercontinental de Cali es el resultado de todas esas horas de trabajo”, comenta Camilo Cano.

Y es que esta no es la primera vez que Yuri y Camilo trabajan juntos, pues el maestro es el autor de las canciones de la banda sonora de Escobar, el patrón del mal, una de las series más exitosas de la televisión colombiana, de la que Camilo es creador y productor, y que fue concebida como un homenaje a las víctimas de Pablo Escobar, entre las que está Guillermo Cano, su padre y director de El Espectador.

“El maestro y yo trabajamos en ese proyecto de una forma muy particular y tengo enorme gratitud con él por haber aceptado acompañarme en ese reto. Una anécdota: hasta el día de hoy no he podido ver el capítulo donde mi padre es asesinado y sé que a Yuri le cuesta muchísimo cantar la canción Valle de rosas, que fue la que decidimos usar en la serie para honrar a mi padre”.

El grupo Coomeva creó Exposer hace 15 años, un evento que se convirtió en uno de los más importantes en cuanto a la transformación del ser, el humanismo y la solidaridad en Colombia. “Decidimos participar con este formato, porque tanto el maestro Yuri como yo estamos convencidos de que la música y las reflexiones en torno a la misma son una forma sublime de aportar a esa visión positiva y espiritual de la vida y del ser humano”, aclara Camilo Cano.

No hay que olvidar que Yuri Buenaventura en sus treinta años de carrera musical ha logrado obtener cinco discos de oro en Europa. En 2013 recibió del gobierno francés el título de Caballero de las Artes y Letras. Ese mismo año recibió el premio India Catalina a la Mejor música de serie por la banda original de Escobar, el patrón del mal y el premio Nuestra Tierra a Mejor música de la televisión colombiana.

Luego de tanto éxito por la serie, en el 2014 fue nominado a los premios Emmy por el documental Buenaventura no me dejes más y en 2016 recibió la medalla del Senado de la República Francesa por su trabajo musical y la construcción de puentes culturales entre América Latina y Francia.

Por su parte, Camilo Cano ha sido reportero, corresponsal internacional y editor en jefe de la sección internacional del periódico El Espectador; Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar, productor de Caracol Radio, productor ejecutivo de televisión de formatos y realities como Expedición Róbinson, El desafío y creador, entre otras, de la serie de mayor audiencia en la historia de la televisión colombiana: Escobar, el patrón del mal.

Estos dos amigos de la vida que exploran caminos diferentes se encontraron con un propósito: reflexionar de manera profunda sobre el ser humano, la espiritualidad, la construcción del ser y su relación con esta nación y las realidades del país.