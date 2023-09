Camila Avella, la Miss Universe Colombia que rompe estereotipos

Con 28 años, Camila Avella cumplió el sueño de ser Señorita Colombia y ahora representará al país en el concurso de belleza más importante del mundo: Miss Universe. Foto: Cortesía

Colombia ya sabe el nombre y apellido de la mujer que representará al país en el certamen de Miss Universo. Ella es Camila Avella, una mujer que resaltó por su inteligencia y descrestó con su belleza. A sus 28 años, Avella se convirtió en la primera Miss Colombia en estar casada y además ser madre, algo que antes era imposible por algunas restricciones que tenía el mismo evento, sin embargo, las cosas han cambiado para que más mujeres tengan la oportunidad de participar en él.

Camila Avella se casó en el 2020 con el empresario Nassif Kamle, quien se dedica a la industria textil. Su boda fue sutil, pues la pandemia hasta ahora estaba comenzando a golpear fuertemente al mundo entero y la ceremonia fue íntima. Luego de algunos meses, Camila hizo público que estaba esperando a su primera hija, a quien decidieron llamar Amelia.

Pero antes de cumplir su sueño de casarse y ser madre, Camila ya tenía una carrera reconocida en la industria del modelaje desfilando para diferentes marcas, estudió Comunicación Social y fue presentadora de “El Desafío” en una ocasión, sin embargo, su mayor aspiración era poder ser parte de Miss Universo, y así será luego de haber sido elegida como Miss Colombia,

Según afirmó Caracol Radio, la nueva Miss Colombia se presentó con su proyecto social “Mujeres Transformando Realidades”, enfocado en madres cabeza de hogar, que nació con el propósito de brindar una voz de apoyo, aliento y respaldo a los procesos que permiten generar y transformar tejidos sociales a las comunidades.

“Indiscutiblemente haber ganado me llena de mucha emoción, particularmente me siento orgullosa porque este es un logro que he podido alcanzar a través del esfuerzo, pero que lo más importante de todo es que no me representa a mi sola, sino que exalta a todas las mujeres colombianas y que nos permite creer en que todo es posible. Para nosotras no existen límites”, reveló Avella en entrevista con El Heraldo.

Los retos de ser Miss Universe Colombia

Ahora, Camila Avella deberá prepararse para ir a la versión mundial del concurso. Para lograr el objetivo de ser la mujer más bella estará acompañada de profesores que estarán presentes en su proceso y reforzarán sus habilidades en campos como cultura general, pasarela, presentación, protocolo, relaciones diplomáticas e idiomas.

“Me siento orgullosa porque le estoy mostrando no solo a Colombia, sino al mundo, que a nosotras las mujeres no se nos debe estigmatizar o encasillar en un solo lugar, ya que nosotras podemos lograr todos los propósitos que tengamos y que nuestras familias no son un impedimento. En mi caso mi hija es mi mayor motivación y por supuesto mi esposo que me acompaña en cada momento. Me siento con una responsabilidad porque represento a las madres colombianas”, comentó a El Heraldo.