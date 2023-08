Carolina Acevedo y sus polémicas frases en “MasterChef Celebrity 2023″

Carolina Acevedo en 'MasterChef Celebrity 2023'. Foto: Cortesía RCN - Cortesía RCN

Cada temporada de MasterChef Celebrity trae consigo un espectro de personajes que hacen que el programa no solo viva de las presiones propias de la cocina, sino que además beba de las situaciones de convivencia que tienen que afrontar los famosos que compiten por el premio.

Como en una novela, serie o película, con el paso de los capítulos cada celebridad asume un rol que puede o no corresponder con su personalidad real. En las cinco temporadas del reality de RCN hemos visto de todo: cocineros comprensivos, discursivos, expertos, emotivos, gracioso, inexpertos, aprendices, héroes y villanos.

Esta temporada del programa concurso no es la excepción. En redes sociales ya se asumió que la actriz Carolina Acevedo es algo así como la antagonista de la historia. Como en el pasado lo pudieron ser, por ejemplo, la actriz Carla Giraldo o la cantante Marbell. Son personajes que ayudan con el rating o atizar las conversaciones en Twitter, ahora llamada X.

Basta con darle una mirada a las tendencias de la noche en la red social. Casi siempre Carolina Acevedo motiva las discusiones.

Estas son algunas de las frases más polémicas de la actriz en el programa:

Carolina Acevedo en MasterChef Celebrity 2023

Luego de que la actriz Martha Isabel Bolaños decidiera, luego de ganar uno de retos de salvación, asignarle un delantal negro a Acevedo y en una suerte de bienvenida para los participantes de definían su futuro en el programa, los participantes que estaban a salvo le hicieron una calle de honor a los demás para abrazarlos y desearles suerte pero fue allí cuando Carolina decidió no abrazar a Martha expresando: “Los abrazos en esa calle de honor, la mayoría son sinceros. Martha fue la última, yo abracé a Nela y me fui a mi estación (...) La verdad no me importa si lo tomó bien o si lo tomó mal, la que está abajo soy yo entonces yo decido a quién abrazo y a quién no”.

Entre tanto, Bolaños expresó: “Tengo mis favoritos y otras personas que me encantaría que salieran”.

Carolina Acevedo y Martha Isabel Bolaños

La actriz incluso ha sido cuestionada por sus comentarios sobre la maternidad.

Carolina Acevedo y Zulma Rey

En otro de los capítulos del programa, los participantes con delantal negro y tuvieron que enfrentarse en un reto de salvación teniendo como objetivo preparar un maridaje de café y postre para evitar enfrentarse en la siguiente eliminación.

Durante la prueba, Zulma Rey obtuvo el beneficio gracias a su plato llamado ‘Tú eres mi hermana del alma’, en honor a Daniela Tapia, pues fue la encargada de dirigirla y ayudarla en la realización de esta preparación.

Luego de ello Carolina Acevedo expresó que no se trataba de no es un postre que Zulma haya preparado por sí sola, pues recibió la ayuda Daniela, como ha ocurrido en varias oportunidades. “El bizcocho de Daniela. Hoy le hicieron la torta a Zulma, toda. Espérate el día que se estén enfrentando Zulma y Daniela, ¿qué va a pasar?, ¿quién le va a ayudar a Zulma?”, aseguró.

La actriz ha desactivado los comentarios en sus redes sociales.