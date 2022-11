Carolina Cruz reveló detalles de su separación con Lincoln Palomeque

Aunque Carolina Cruz y Lincoln Palomeque se separaron hace varios meses, sus seguidores siguen preguntando sobre los detalles del final de su relación. Foto: Instagram - Instagram

Después de varios meses de conocerse la separación de Lincoln Palomeque y Carolina Cruz, muchos usuarios de internet siguen a la espera de una respuesta contundente sobre qué pasó con su relación y cuáles serían las razones por las que su matrimonio se acabó.

Aunque ninguno de los dos ha dado declaraciones oficiales, Carolina Cruz, actual presentadora del programa ‘Día a Día’, ha dado algunos detalles sobre su proceso de sanación después de esta ruptura amorosa y cómo ha sobrellevado su situación.

Durante la emisión del fin de semana del programa ‘Los Informantes’, la presentadora reveló más detalles de lo que pasó después de que se separara de Lincoln Palomeque y contó que este había sido uno de los momentos más difíciles de su vida.

¿Qué fue lo que dijo Carolina Cruz?

Cruz reveló que durante su separación no tuvo espacio para vivir una tusa, ya que, con el estado de salud de su hijo tuvo que prestarle a él mayor atención. “No logré hacer una tusa de separación, porque estaba viviendo todo lo de Salvador. Tenía mi cuerpo, mi mente, mi alma y mi corazón completamente enfocados en mi hijo”, dijo.

Además, añadió que se sintió perdida después de pasar por ese momento porque las separaciones de pareja, según cuenta la modelo y presentadora, se viven de forma diferente si hay hijos de por medio. “Yo me hice muchas preguntas, porque cuando terminas una relación, un noviazgo, un matrimonio y no hay hijos, es distinto, pero cuando hay hijos siempre tienes esa sensación de Dios mío, ¿qué hago?”.

Después de la emisión del programa ‘Los Informantes’, la caleña inició una dinámica en sus redes sociales donde respondió las preguntas de sus seguidores. Allí dio más detalles sobre su estado emocional, sobre su proceso y otros datos.

Carolina Cruz contó que le fueron infieles

La modelo y presentadora reveló además que una de las ‘señales’ para darse cuenta de que su matrimonio debía terminar fue que “sus ojos ya no brillaban”, comentario que aprovecharon algunos usuarios de internet para afirmar que se veía enamorada.

Aunque Carolina no respondió a ese comentario más que con una foto de sus ojos, sí puso su opinión sobre las infidelidades y dijo que no perdonaría otra. “¡Ya no! He perdonado muchas infidelidades a lo largo de mi vida y relaciones”.

¿Cuántos hijos tiene Carolina Cruz?

Matías Palomeque Cruz, de cuatro años, y Salvador Palomeque Cruz, de dos años, son los hijos de Carolina Cruz y Lincoln Palomeque. De acuerdo con la presentadora, su segundo hijo, tiene una condición llamada macrocefalia y otros aspectos médicos que han hecho que la caleña deba prestar el 100% de su atención a la salud de su hijo, Salvador.

La presentadora de ‘Día a Día’ ha mostrado en redes sociales algunos momentos importantes para la salud de Salvador y ha dado detalles a sus seguidores sobre su recuperación y avances, además de contar cómo el pequeño se ha tenido que enfrentar a diferentes procesos médicos, siempre con mucha fortaleza.

“Hoy, un año después, estás perfecto, sano, feliz, lleno de vida y con una energía única. Siempre te lo he dicho y te lo diré: Me SALVASTE… SALVADOR”, publicó Carolina Cruz hace unas semanas en su Instagram.

¿Qué es la macrocefalia?

La supermodelo y presentadora contó que cuando el médico de su hijo menor le afirmó que tenía agua en su cabeza, ella entró en pánico después de que, como reacción natural (errada), buscó en Google sobre lo que podría tratarse esta condición.

“El error que cometemos todos los seres humanos es que inmediatamente me meto a Google, hago la búsqueda de “agua en la cabeza” y lo primero que sale es hidrocefalia”, afirmó Carolina.

Sin embargo, este no era el caso de Salvador porque después de la radiografía que le practicaron al pequeño, el médico les confirmó que aunque era una condición muy parecida, Salvador, por el contrario, tenía macrocefalia.

“La hidrocefalia es cuando el agua entra al cerebro, que igual si se detecta a tiempo, todo tiene solución. La macrocefalia es cuando el agua no entra al cerebro, sino que se queda afuera”, explicó Cruz.

Salvador, con dos años de vida, se ha tenido que enfrentar a dos cirugías de cabeza y en medio de su segunda intervención y ante la preocupación de Carolina por las mamás que no tienen recursos para atender este tipo de enfermedades, la presentadora y modelo le dio vida a la Fundación “Salvador de Sueños, regalo de Dios” que ayuda a niños con enfermedades neurológicas para brindarles atención médica oportuna.