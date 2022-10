Carolina Cruz revela por qué no ayudó a mujer desmayada en ‘Día a Día’

La mujer fue atendida por el personal médico de Caracol Televisión. Foto: Instagram

Durante la emisión del programa de este jueves 13 de octubre, las presentadoras, invitados y producción de ‘Día a Día’ tuvieron un susto en vivo cuando María, una actriz de teatro que estaba invitada para presentar parte de la obra de ‘El Principito’, se desmayó.

La reacción inmediata de Carolina Soto fue tratar de auxiliarla y enviar a una pausa comercial mientras le suministraban la ayuda médica necesaria por parte del personal del canal Caracol. Mr. Black y Carolina Cruz, quienes también estaban allí, quedaron inmóviles ante la situación.

Pasados los comerciales, Carolina Cruz fue la encargada de contar que María se encontraba bien. “Tuvimos un inconveniente que nos dejó a todos como en shock. María tuvo un percance, pero afortunadamente está bien”, dijo Cruz.

Pero, además de la preocupación que generó el momento, muchos usuarios en redes sociales a la presentadora caleña, a la que señalaron de no tener una reacción inmediata, situación que calificaron como indiferencia.

La mayoría de presentadores, periodistas y artistas de la farándula colombiana son como Carolina Cruz dentro y fuera de un escenario, indiferentes. pic.twitter.com/Tj5dVvFggN — Mamertos 2.0 (@Mamertos0) October 14, 2022

Ante las críticas y comentarios que recibió en redes sociales por su actitud, Carolina Cruz dio su versión de la historia en su cuenta de Instagram.

¿Qué pasó con Carolina Cruz en ‘Día a Día’?

Cuando Carolina Cruz se dio cuenta de lo que pasaba se quedó inmóvil. Su reacción fue poner las manos en su pecho como muestra de su preocupación, pero no se movió de su asiento. Las críticas fueron a raíz de que su compañera de set, Carolina Soto, sí actuó de inmediato y pidió ayuda a la producción del canal.

“Lo que me pasó hoy en el programa nunca me había pasado y todo el mundo me dice: ‘menos mal no era tu mamá, menos mal no eran tus hijos’, sí, menos mal no era mi mamá ni mis hijos, porque mal o sea, yo mal, muy mal”, dijo Carolina Cruz en sus historias de Instagram.

A pesar de las críticas que recibió, tomó su reacción como algo que prepara a sus amigos y familiares para eventos similares. Incluso contó que sus amigos hicieron bromas, “no me voy a desmayar nunca delante de ti”, le dijeron, a lo que ella respondió: “no, ni se desmayen, ni se mueran delante de mí ni nada por favor, porque van en pérdidas”.

Lo que cuenta Carolina Cruz es que quedó en shock e incluso la directora del programa ‘Día a Día’ tuvo que comunicarle por medio del apuntador que no se trataba de algo ficticio, que era un momento real. “Además de que quedé en shock, me dio como una risa nerviosa y la verdad es que yo pensé que eso era parte del show que ellos estaban presentando”, agregó.

Otros usuarios también apoyaron a la presentadora debido a que el momento puede tomar por sorpresa a cualquier persona y todas las reacciones son diferentes. “Hay momentos en que el susto de la situación lo paraliza a uno”, comenta una usuaria en Instagram.

Después de que volvieran de comerciales, Carolina Soto añadió que todo estaba bien “gracias a Dios”.