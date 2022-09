Carolina Ramírez y el teatro como espacio de discusión

Carolina Ramírez asegura que la imagen del Festival Mujeres en Escena está inspirada en la obra Las Hijas de Colombia, de La Pájara Trueno de Medellín, y la imagen es elegida por la presencia, por la diversidad escénica de la misma fotografía. Foto: Cortesía

¿Qué significa para la Corporación Colombiana de Teatro, la salida de la maestra Patricia Ariza y en que impacta la realización de los dos Festivales y las demás actividades que realiza la Corporación?

Creemos que la maestra Patricia dejo un equipo sólido, ha sembrado un proyecto cultural, artístico y teatral poderoso y fuerte, lo que significa que su legado tiene que seguir, significa que cada una de las acciones, festivales, actividades, programación, tienen el apellido Ariza, porque ésta casa y la Corporación, son Patricia Ariza. Esto implica una responsabilidad, porque debemos estar a la altura de todas las ideas que durante años la maestra ha tenido en lo teatral y en lo cultural. La Corporación en los últimos años es abanderada en diversos temas de paz, género y violencia, por lo que desde aquí se seguirá honrando lo que ella ha construido.

¿Usted cree que la llegada de la maestra Ariza al Ministerio, va a significar un auge para la cultura y el sector artístico en el país? y principalmente para las artes escénicas y para los festivales?

Su llegada al Ministerio significa el reconocimiento de las artes, las culturas y los saberes de este país y nadie mejor que ella para visibilizar los territorios y los diversos saberes. La maestra Ariza ha llevado un camino recorrido muy difícil, donde ha sido abanderada muchas veces de la dignidad del hacer artístico, de la cultura, del teatro y las artes. A través de su trabajo ha demostrado cómo las artes y la cultura nos fortalecen y son indispensables para la sociedad. Nosotras y nosotros trabajadores de la cultura y de las artes, merecemos tener una ministra como ella; entonces su nuevo reto es titánico, nadie mejor que ella para saber lo que pasa en este país, en los temas de arte y cultura. Sabemos que la Ministra hará todo su esfuerzo para que se incrementen los recursos de los festivales, no solo de las grandes ciudades, sino de los territorios y para que se reconozcan los festivales nacionales de teatro; sacar los festivales a otros territorios, de Colombia para el mundo. En el anterior gobierno quedaron, creo que más de 70 festivales sin apoyo, festivales con más de 10, 15 y 20 años de trabajo y que hoy en día, por la anterior administración, quedaron sin recursos. La Ministra Ariza reconoce de primera mano cómo se afecta no al evento por el evento, sino cómo afecta a los grupos, a las artes, al público, a la creación y a la circulación del teatro en particular.

Este año se presentará la edición numero 12 del Encuentro Polifónico Mujeres y Paz, ¿qué temas van a abordar durante este evento y qué muestras artísticas estarán presentes?

El 10 de septiembre en el teatro la Candelaria, desde las 8:00 am, se llevará a cabo el encuentro Polifónico Mujeres y Paz en su versión número 12. El objetivo es reflexionar sobre los compromisos, prioridades y retos, que tenemos las mujeres, para movilizar desde los territorios el cambio social, político, económico y cultural que queremos y necesitamos las mujeres. Vamos a tener tres foros, o sea tres mesas y vamos a tener más de 12 presentaciones polifónicas, entre música, danza, teatro, poesía y performance.

¿Luego de 31 ediciones del Festival Mujeres en Escena, se siente algún cambio en la temática de las obras frente a las narrativas que se presentaban hace más de 15 años y las que se presentan hoy día?

Aunque las sociedades son dinámicas seguimos hablando de temas de paz, de memoria, de la verdad del conflicto, el conflicto desde la mirada de las mujeres y cómo nos afecta de manera diferente. Sin embargo, mirando en retrospectiva, hace 10 años el discurso de la no violencia no estaba tan interiorizado en la misma en sociedad, ahora reconocemos la violencia simbólica, la violencia física, los diversos tipos de violencias, por ejemplo, hoy hablamos de feminicidios. Esto necesariamente cambia los contenidos de las obras, hoy ya vemos a hombres, a compañeros escribiendo y dirigiendo obras de no violencia contra las mujeres. Además, en estos 15 años hemos pasado por una pandemia, un acuerdo de paz y hoy tenemos un gobierno progresista, necesariamente el relato tiene que cambiar.

¿De dónde surge la imagen del Festival este año y qué se quiere comunicar?

Siempre hemos buscado que la imagen de cualquiera de los festivales y sobre todo el de mujeres, este inspirada en una fotografía de alguna obra, por un tema escénico, Este año está inspirada en la obra Las Hijas de Colombia, de La Pájara Trueno de Medellín, y la imagen es elegida por la presencia, por la diversidad escénica de la misma fotografía. Alba Ramírez diseñadora de la Corporación, en un ejercicio estético muy cuidadoso y riguroso con el color, con la línea gráfica y creando una composición muy artística, proyecta desde la imagen a esas mujeres, en donde todas nos podemos ver representadas, mujeres que no aparecen tanto en los libros, que no las reconocemos, pero que son las hijas de Colombia.

¿Qué es los más significativo que se ha vivido este año, durante el festival?

Lo que más ha marcado este festival es el encuentro. El año pasado si bien estábamos cumpliendo 30 años del festival, todavía veníamos con los rezagos de la pandemia y con medios aforos, no todos los grupos podían asistir, este año nos encontrarnos con maestras, compañeras y compañeros que siguen en el ejercicio de la creación. El festival tiene como base los encuentros de saberes, que es reconocernos en el saber de las demás compañeras, no solamente a nivel Bogotá o territorial o local, sino en las periferias, en los territorios apartados y en la diversidad de saberes de las artes. También nos encontramos en la Feria de Oficios y Saberes y Encuentros Emergentes, en su primera versión y con esta actividad esperamos empiecen a nacer otros encuentros, otras economías, pero también reconocer los saberes desde los oficios.

¿Ya se tiene alguna información sobre el próximo Festival de Mujeres en Escena por La Paz?, tenemos alguna fecha o alguna temática en especial?

El XXXII festival Mujeres en Escena por la Paz se realizará del 4 al 13 de agosto del año 2023 en Bogotá, esperamos tener más de 100 funciones de teatro, encuentros, talleres, el XIII Encuentro Polifónico Mujeres y Paz, la versión número dos de la feria de Oficios y Saberes y abriremos convocatoria para ingresar en el proceso de selección en el mes de marzo del 2023, durante un mes. Entonces nos veremos en agosto del 2023.