Diferentes exestrellas Disney se han atrevido a contar las historias de las que han sido víctimas, para denunciar los casos y evitar que más mujeres pasen por la misma situación.

Los casos de abuso y acoso sexual no son ajenos para Disney. Las historias van desde John Lasseter, el creador de Toy Story, pasan por Edward George Ganster, el sacerdote que violó niños en Disneyworld; y llegan hasta figuras recientes como Demi Lovato y Bella Thorne.

El creador de propuestas exitosas como Toy Story Monsters Inc., Los Increíbles y Ratatouille, John Lasseter tuvo que renunciar en medio de una avalancha de denuncias en su contra en las que muchas de sus compañeras, subalternas la mayoría, hablaban de miradas y aproximaciones incómodas del productor hacia ellas.

Otro sonado caso dentro del conglomerado de entretenimiento es el de David Newman, presidente de Disney TV. en 2014, quien fue denunciado por Michael Egan, en unos hechos en los que también figura el director Bryan Singer.

El 15 de septiembre de 2014, más de 42 empleados de los distintos parques de Disneyworld, en Orlando (Florida) fueron detenidos por estar implicados en casos de abuso sexual y pornografía infantil. Personal de seguridad, guías turísticos y encargados de tiendas de regalos hacían parte de una suerte de red.

Otro suceso lamentable fue el de Edward George Ganster, el sacerdote que violaba niños en Disneyworld y que murió en 2014. A pesar de las múltiples denuncias en su contra, Ganster ejerció su rol dentro del parque por más de 18 años.

Además de eso, Demi Lovato, una de las estrellas Disney más consolidadas, reveló en su documental Demi Lovato: Dancing with the Devil (Demi Lovato: Bailando con el diablo) que su primer encuentro sexual cuando era tan solo una adolescente fue una violación y que en aquella ocasión no dijo nada porque sentía que era culpa suya al haber besado a esa persona y accedido a acompañarla a una habitación. Aquella agresión contribuyó a agravar sus problemas de bulimia y sus tendencias más autodestructivas, incluidos sus problemas de adicción.

“Sé que lo que estoy a punto de decir va a impactar a las personas también. Pero cuando era adolescente estaba en una situación bastante similar y perdí mi virginidad en una violación”, contó Demi Lovato en una de las secuencias de su propuesta audiovisual que contiene cuatro capítulos.

“Estábamos enrollados, pero yo dije ‘Esto no va a ir más lejos, soy virgen y no quiero perder (mi virginidad) de esta forma’”, cuenta. “Pero eso no importó -lo hizo igualmente”, aseguró la estrella que hoy tiene 28 años y que en aquel momento hacía parte del elenco de Disney” y que tuvo que “seguir viendo a esta persona todo el tiempo” después del ataque.

Otra de sus estrellas infantiles es Bella Thorne, quien fue portada de varias revistas en su época de bebé, protagonizó campañas publicitarias de moda infantil y desde 2003, cuando tenía sólo seis años, comenzó a ser una celebridad por lo que, entre 2010 y 2013 fue coprotagonista de la comedia Shake It Up de Disney.

“Abusaron de mí sexual y psicológicamente desde que recuerdo hasta que cumplí 14... cuando por fin tuve el coraje de cerrar mi puerta por la noche y sentarme a esperar. Toda la maldita noche. Esperando a que alguien se aprovechara de mí otra vez. Una y otra vez esperé para detenerlo y finalmente lo hice. Una y otra vez esperé a que se detuviera y finalmente lo hizo. Pero algunos de nosotros no somos tan afortunados de salir vivos. Por favor, resistan por cada alma maltratada”, reveló Bella Thorne.

Y otra de las actrices que se suman a este colectivo de denuncias por temas de abuso y acoso sexual es la estadounidense de padre español Paz de la Huerta. Ella, el martes 27 de agosto del 2019, confirmó que había instaurado una nueva demanda en contra del productor Harvey Weinstein, en la que también señaló a dos directivos de Disney por, según de la Huerta, “tomar decisiones que perjudicaron a los empleados de las compañías del productor”.

La actriz incluyó al expresidente de Disney Michael Eisner debido a que en el momento en el que se produjeron los hechos denunciados por Paz De la Huerta, su compañía era propietaria de Miramax, la productora que giraba en torno a la figura de Weinstein.

De acuerdo con la acusación de la actriz, el directivo de Disney “tomó una serie de decisiones que permitieron acciones de Weinstein que perjudicaron de manera inaceptable a ciertos empleados de la firma Miramax”.

Estos son algunos casos que se han presentado en Disney y se sospecha que hay muchos más que se irán revelando con el tiempo.