Catalina Gómez, en su “Día a día” como mamá

La presentadora Catalina Gómez ha publicado dos libros, uno de ellos es "Los apuntes de Cata". / Archivo particular

¿Desde hace cuánto vive en Bogotá y por qué se radicó en la capital?

Vivo en Bogotá desde hace ya 19 años y me radiqué aquí porque Yamid Amat me llamó para trabajar en CM&. Yo trabajaba en Teleantioquia.

¿Cuál fue su primera experiencia trabajando en medios de comunicación?

La primera experiencia fue en Teleantioquia. Yo hacía un programa que se llamaba Muy masculino, de Cosmovisión, un magazín en directo de 10 a 11 de la noche y básicamente hacíamos entrevistas de temas que les interesaban a los hombres: economía, política, salud, mecánica… etc. Fue de mucho aprendizaje, porque era en directo y tuvimos invitados y personalidades reconocidas. Yo estaba recién salida de la universidad y fue lanzarse al agua con toda, allí me llené de experiencia y hoy les doy gracias a aquellos días en mi ciudad, Medellín.

(Le recomendamos: Sara Delgado: las joyas más allá de una moda)

¿A qué edad fue mamá por primera vez y cómo fue esa etapa en su vida?

Fui mamá a los treinta años y sin duda ha sido el momento más feliz de mi vida. Siempre soñé con ser mamá y el día en que llegó Emilia sanita a este mundo, fue un sueño cumplido. Además, mi mamá acababa de morir, así que fue volver a llenar el corazón de amor y felicidad, después de unos días de mucho dolor por la pérdida de mi madre.

¿Cómo celebra en su casa el Día de la Madre?

Es una celebración muy sencilla, pero llena de amor. Juan Esteban (Sampedro) y los niños se encargan de hacer el desayuno, el almuerzo, de consentirnos, a mí y a la abuela (mi suegra). Y por esos días viajo a Medellín para celebrar también con mis cuatro hermanas, que son mi mayor bendición.

¿Qué es lo que más disfruta de ser mamá y qué consejo les puede dar a todas las madres que la admiran?

Disfruto absolutamente todo, estoy convencida de que es lo que más me gusta, es mi mejor faceta. Cuando estoy con ellos, dedicada a ser mamá, estoy completa, plena y llena de felicidad. A las mamás les digo que llenen de amor a sus hijos, entre más, ¡mejor! Compartan tiempo de verdad, jueguen, oigan sus historias, respétenlos, consiéntanlos con límites, pero no limiten el amor.

¿Cómo organiza el tiempo para lograr afrontar los roles de empresaria, modelo, presentadora, esposa y mamá?

Soy una mamá muy afortunada, porque siempre tengo tiempo para mis hijos y ellos son mi prioridad. Organizo el tiempo para que siempre sean ellos los protagonistas. Gracias a Dios tengo un trabajo en Día a día, de Caracol Televisión, que me hace muy feliz y me permite tener gran parte del día para ellos. Yo me levanto muy temprano, los organizo para ir al colegio y vuelvo a la casa a trabajar y trato de hacer todo lo que tenga pendiente antes de que ellos vuelvan, para que cuando regresen podamos hacer nuestros planes: jugar, hacer tareas, ir a un parque...

¿Qué incluye en su armario y cómo define su estilo?

Bueno, en el armario tengo de todo un poquito, porque por mi trabajo debo de tener para cualquier tipo de ocasión o situación. En mi vida cotidiana, soy muy relajada, ando en Skechers y jeans, para el rol de mamá me gusta la ropa muy cómoda, tengo ropa elegante, casual y para hacer ejercicio, la que más me gusta es la ropa ligera.

(Le puede interesar: Ana María Gómez y el diseño de una feria incluyente)

¿Considera que la moda cambió a raíz de la pandemia?

Sí, sin duda, considero que la moda cambió, nos hizo ver que la comodidad es lo más importante. La pandemia nos recordó lo rico que es estar en ropa suave y ligera, las tendencias nos inspiraron en ropa para la casa, en tenis lindos y vestidores. Cuando hablamos de ocasiones especiales es otra cosa.

¿Qué prenda del vestuario se puede usar a cualquier edad?

A cualquier edad se pueden usar unos jeans, unos Skechers, un blazer y unos buenos accesorios que arreglen un look. Creo que no hay edad para la ropa, es más cuestión de estilo, porque estas prendas ahora vienen muy a la moda con colores y telas hermosas, te hacen ver y sentirte bella, además estás bien vestida.

¿Cómo surgió la idea de escribir el libro “Los apuntes de Cata”?

Los apuntes de Cata nacieron de una sección que empezamos a hacer en Día a día, con el fin de dar consejos fáciles para las amas de la casa, de belleza, salud, de bienestar. A mí me gustó mucho el tema y yo tuve una mamá que todo lo resolvía con remedios caseros, llenitos de amor y muy efectivos. Con esta inspiración de mi mamá, hice una especialización en Salud Natural y Fitoterapia en Nutrición, todo esto me llenó de argumentos. De ahí surgió mi primer libro, que es de salud y belleza; el segundo libro es más de consejos para el hogar.