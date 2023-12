Celine Dion ya no tiene control de sus músculos, revela su hermana Claudette Dion

La cantante canadiense Celine Dion durante una presentación en septiembre de 2019. Foto: AFP - ALICE CHICHE

La cantante canadiense Celine Dion, de 55 años, se encuentra pasando por un tratamiento médico a causa del Síndrome de la Persona Rígida, padecimiento que afecta el sistema nervioso central y sus músculos, incluyendo la laringe y las cuerdas vocales, partes del cuerpo fundamentales, en especial para los artistas. Así lo reveló su hermana Claudette Dion en entrevista con la revista de actualidad 7 Jours.

Le podría interesar: Taylor Swift: “The Eras Tour”, la gira musical más taquillera de la historia

“Trabaja duro, pero no tiene control de sus músculos. Lo que me duele es que ella siempre ha sido disciplinada. Ella siempre trabajó duro”. La artista ya había anunciado su retiro de los escenarios en diciembre de 2022 a causa de los espasmos que sufría. “Es cierto que, en nuestros sueños y en los de ella, la idea es volver a los escenarios. ¿En qué estado? No lo sé. Las cuerdas vocales son músculos y el corazón también es un músculo”.

Por lo que explica, aún se desconoce el avance que puede llegar a tener Celine para volver a los escenarios, pues la enfermedad es rara y afecta a una persona en un millón, según informa Orphanet, base de datos europea sobre enfermedades raras y medicamentos huérfanos. Sobre esto, Claudette comenta que a causa de su particularidad, se han realizado pocas investigaciones médicas que revelan información sobre este síndrome autoinmune incurable.

Más sobre Entretenimiento Martin Garrix volverá a presentarse en Colombia en 2024 El DJ y productor musical neerlandés se suma a la apuesta colombiana de música electrónica y se presentará en el Movistar Arena de Bogotá el próximo mes de febrero, informaron este viernes los organizadores del concierto. Leer más Martin Garrix volverá a presentarse en Colombia en 2024 Estas son las canciones colombianas que marcaron el 2023, según Rolling Stone Ese medio especializado escogió un listado de 100 canciones en español “que marcaron la pauta”. De esos temas, 17 son de artistas colombianos. Leer más Estas son las canciones colombianas que marcaron el 2023, según Rolling Stone

¿Qué es el Síndrome de la Persona Rígida?

Según el medio citado anteriormente, este síndrome puede causar discapacidad en los casos más avanzados. “La rigidez muscular y los espasmos progresan en forma insidiosa en el tronco y el abdomen y, en menor grado, en las piernas y los brazos. Por otra parte, los pacientes son normales y el examen detecta solo hipertrofia muscular y rigidez. El síndrome de persona rígida generalmente progresa, lo que lleva a discapacidad y rigidez en todo el cuerpo”.

Leer más: Bad Bunny y Kendall Jenner le ponen punto final a su relación

Aunque este padecimiento no tiene cura, hay tratamientos que ayudan a aliviar los dolores que pueden causar los síntomas. Por medio orden médica y supervisión de un especialista, medicamentos como el diazepam y el baclofeno se implementa para la terapia sintomática que busca mitigar la rigidez muscular.

Otro método que puede mejorar la calidad de vida de quienes la padecen es la Inmunoglobulina humana inespecífica intravenosa, que ayuda a combatir la inmunodeficiencia y puede lograr una mejoría que dura hasta un año.