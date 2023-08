César Escola de “Yo Me Llamo”: edad, de dónde es, hijos y más sobre su biografía

César Escola en Yo Me Llamo. Foto: Cortesía Caracol Tv - Cortesía Caracol Tv

César Enrique Escola Becerra es músico, compositor, presentador, director musical. Ha compuesto la música de programas de televisión y participado en musicales tanto en Argentina como en Colombia. Ha sido, entre otros, jurado en programas como Do Re Millones, la orquesta de la fortuna y Yo me llamo.

Nacido en Buenos Aires, Argentina el 20 de junio de 1961 y nacionalizado en Colombia, Escola comenzó a estudiar piano desde muy pequeño, en su país natal donde trabajó en teatro como músico, llegó a Colombia en 1989 y nueve años después comenzó a trabajar en RCN Televisión como presentador mientras alternaba su faceta como compositor; fue hasta 2005 cuando se vinculó a Caracol Televisión.

Hijos de César Escola

El jurado de ‘Yo Me Llamo’ contó para la revista TVyNovelas que no deseaba casarse ni tener hijos, pero que grabando una nota del programa para el que trabajaba en ese momento en el Hospital Materno Infantil lo hizo cambiar de opinión.

“La abracé, vi cómo esa niña se me pegaba a las manos, como refugiándose. ¡Yo no entendía cómo una madre podía abandonar a esa bebé! Pero, al mismo tiempo, entendí el mensaje que tanto buscaba: mi camino era adoptar, quería encontrar a esa personita a la que yo le iba a cambiar la vida, y la que me iba a cambiar la vida a mí”, expresó.

Es así que el músico inició el proceso para adoptar en Colombia siendo padre soltero, trámite que duró 14 meses para ser aprobado en medio de seguimientos psicológicos y talleres para padres en proceso de adopción.

”Cuando me lo entregaron fue como volver a nacer. Lo tomé en mis manos y, enseguida, sentí una conexión especial. Lo mantuve en mis brazos hasta cuando llegamos a la casa. Al entrar le dije: ‘Soy tu papá, esta es tu casa hasta que la muerte nos separe’”, contó el presentador. Cuando adoptó a su hijo Martín, el pequeño tenía casi un año.

Además, contó que le ‘da duro’ cuando hablan de cómo debe estar conformada la familia tradicional, pues afirma que en el país hay varios hogares que están conformados por padres solteros. “Me da muy duro que digan que una familia está compuesta por un padre, una madre y sus hijos; en Colombia somos muchísimos los padres solteros que tratamos de darles lo mejor a nuestros hijos y hacerlas personas de bien, que es lo importante”, aseguró.

¿Cuántos años tiene César Escola?

El colombo-argentino, tal como se describe en su cuenta de Instagram, tiene 62 años y ha ganado diversos premios y reconocimientos por su participación en productos de teatro y televisión. Algunos de ellos son los premios TvyNovelas y los Premios India Catalina.

¿Cómo se preparó César Escola para esta temporada de ‘Yo me llamo’?

En entrevista para Caracol Televisión previo al inicio de la más reciente temporada de Yo Me Llamo, César Escola contó que tuvo que estudiar a los cantantes emergentes para poder dan un comentario que en realidad enriquezca el progreso de los participantes, como uno de los retos que tuvo que asumir para esta edición. “Hay unos particularmente nuevos que uno no los acostumbra a oír, entonces me tuve que aprender unos cuántos, no puedo decir los nombres todavía, pero me tuve que aprender muchos”, reveló en medio de la entrevista.

Así mismo, el argentino expresó que tiene claro el reto que significa, para todos los participantes, subirse al escenario de Yo Me Llamo manifestando que es una experiencia intimidante para la cual se necesita mucha preparación. “Es observar los detalles, buscar el color de la voz y sobre todo pararse con mucha seguridad. Se debe entregar el corazón”, puntualizó.

