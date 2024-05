César Mora: “La gente cree que yo hice Canela y me acosté a dormir”

En entrevista para Claro Oscuro, el formato de entrevistas en video de la sección de Entretenimiento de El Espectador, el actor, compositor, cantante y director de orquesta, dice que no le tiene miedo a la muerte, que lo mejor es no pensar en ella y disfrutar lo que tiene por ahora. Está estrenando obra de teatro y cuenta cómo este nuevo personaje le ha hecho entender que el reconocimiento sirve para decir qué quiere hacer y qué no.