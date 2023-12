Chris Carpentier confirmó su salida de MasterChef y habló de sus nuevos proyectos

Foto: Instagram Chris Carpentier

El chef chileno Chris Carpentier, quien ha sido jurado en las cinco temporadas de MasterChef, habló de los proyectos que se avecinan y que le impiden seguir trabajando en el reality de cocina que se transmite por el canal RCN.

En entrevista para el programa “Monólogos Sin Propina”, que se trasmite por YouTube y que es conducido por los humoristas Frank Martínez , ‘Chicho’ Arias y Adrián Parada, todos exparticipante de MasterChef Celebrity, el chileno señaló que no tienen ningún problema con el programa del que fue jurado.

“Estoy recuperando la casa de Quinta Camacho y estoy haciendo una escuela que va a tener escuela de cocina, escuela de líquidos. Eso es lo que me deja fuera de seguir haciendo Masterchef”, aseguró en el programa quién además indicó que abrirá las puertas de esta nueva iniciativa en el mes de marzo del próximo año.

El chef habló de la más reciente temporada del programa y que ganó la actriz Carolina Acevedo. “Es la única temporada en la que no ha ganado nadie, si no que ha perdido un resto. Al final ganó Caro con el mejor plato que había para presentar”.

A principios de diciembre Jorge Rausch, uno de los jurados del programa, confirmó en una entrevista que uno de sus compañeros no seguirá en la próxima edición. “Chris tiene un montón de proyectos grandes e importantes en los que está metido en este momento. No lo he discutido a fondo con él pero creo que siente que hacer dos cosas a la vez es difícil. Uno a veces tiene que escoger sus prioridades, sus batallas y él es un tipo muy serio, muy profesional y creo que siente que lo que tiene que hacer lo tiene que hacer perfecto y hacer las dos cosas al tiempo no le cuadra”, aseguró Rausch a Los 40 Principales.

Es así como el chef Carpentier no estaría en la próxima temporada del programa, al que llegó por primera vez en junio del 2018.

¿Ya hay nuevo jurado para la próxima temporada de MasterChef? Al respecto, en su momento, Rausch dijo:

“No tengo ni idea. Hasta donde yo sé el canal no ha tomado una decisión del próximo jurado de MasterChef. Si es Juan del Mar, es un bacán y bienvenido, si es cualquier otro haremos un gran equipo como siempre”, concluyó Rausch al medio radial. quien, hasta el momento, tiene como coequipero al chef cartagenero Nicolás de Zubiría.

Para la próxima temporada de Masterchef, que sería la sexta, aún no se ha oficializado la persona que llegaría a completar el tridente del jurado, aunque desde hace meses se rumora el nombre del cartagenero Juan del Mar, quien cuenta con un restaurante en la ciudad amurallada y 25 años de experiencia en cocina. Carpentier tampoco habló sobre su posible reemplazo, aunque concluyó diciendo que “lo importante no es ser irremplazable, sino inolvidable. Con eso me doy por pagado”.