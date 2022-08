Mary Méndez, del programa “La Red”, propone ciclovía nocturna los domingos

Por medio de su Instagram, la presentadora Mary Méndez propuso que la ciclovía nocturna fuera los domingos para evitar el caos de la ciudad. Foto: Instagram - Instagram

La reconocida presentadora del programa ‘La Red’, de Caracol Televisión, recientemente dio a conocer su opinión sobre la propuesta de ciclovía nocturna de la Alcaldía de Bogotá, que promueve Claudia López.

A través de sus redes sociales, Mary Méndez, además de mostrar sus actividades diarias y compartir a sus seguidores algunas cosas de su vida, este jueves transmitió su disgusto con la propuesta debido al ‘caos’ que genera este tipo de iniciativas en Bogotá.

¿Qué fue lo que dijo Mary Méndez?

Mientras estaba en su carro dirigiéndose a un encuentro personal con personas de su círculo social, la presentadora se refirió al tema y dijo, “siempre me he hecho la pregunta de por qué la ciclovía nocturna no la hacen, por ejemplo, un domingo, por ejemplo, sería divina un domingo porque habría plan para el día y para la noche. No, un jueves. Y con esta ciudad, con esas calles destruidas como están, lindo”.

Así fue la ciclovía nocturna de este jueves

De acuerdo con los datos publicados por el IDRD, en total fueron 2′422.384 de personas las que disfrutaron de la jornada de Ciclovía Nocturna en el Festival de Verano de este 2022.

Este evento, que además de contar con vías únicas para los biciusuarios que comprendieron alrededor de 97.78 kilómetros de espacio, también tuvo el acceso a experiencias como puntos de actividad física, bicicine, muestras fotográficas, food trucks y más. El espacio estuvo disponible desde las 6 p.m. hasta las 12 p.m.

El éxito de esta jornada la destacó la directora del IDRD, Blanca Durán, “estamos felices de haberle podido cumplir a Bogotá con la tradicional Ciclovía Nocturna en el regreso del Festival de Verano. Esta noche los ciudadanos pudieron vivir la ciudad de una manera diferente, caminando, patinando, montando en bici, con el parche de amigos, o la familia”.