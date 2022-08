Andrea Valdiri revela las razones por las que dejará su cuenta de Instagram

Según contó a través de sus historias de Instagram, la influenciadora Andrea Valdiri va a poner la cuenta en 'modo avión' para solucionar aspectos técnicos. Foto: Instagram - Instagram

Andrea Valdiri es una influenciadora barranquillera que se ha dado a conocer desde hacer varios años en las redes sociales gracias a sus emprendimientos que, además de hacerla visible en internet, también le han ayudado a conseguir la mayoría de lujos que tiene hoy en día.

Esta instagramer, ha logrado consagrarse como una de las famosas más importante en internet gracias a que su comunidad, de más de 8 millones de seguidores que tiene en la actualidad, la resaltan por su humildad y sencillez dentro y fuera de las pantallas digitales.

Sin embargo, y a pesar de que su Instagram es la fuente de ingresos para ella y varias personas más, Andrea Valdiri anunció que deberá cerrar su cuenta por unos días.

¿Por qué Andrea Valdiri se alejará de su cuenta de Instagram?

De acuerdo con la misma ‘influencer’, quien anunció por medio de sus historias que tendría que dejar en ‘modo avión’ su cuenta principal de Instagram, esto se debería para cuidar la seguridad de su medio de trabajo más grande e importante.

“Voy a hablar un ratico con ustedes porque saben que soy muy sincera y muy franca porque ustedes saben que yo no necesito desaparecer mi cuenta para ganar polémica sobre eso. Hay gente que lo hace, pero yo no soy así. Simplemente les voy a decir, para que no se vayan a preocupar, he estado viendo una actividad poco usual que se está presentando en mi Instagram”, fue lo que inicialmente contó Andrea Valdiri para dar un parte de tranquilidad a sus seguidores.

A pesar de que no dio detalles sobre esa actividad poco usual, sí confirmó que pondría su cuenta ‘a dormir’, “nosotros aquí les decimos que vamos a poner la cuenta a dormir, en modo avión. Va a descansar de mí y de ustedes por unos días”.

Valdiri, contó que como se trata de la fuente más importante de ingreso de ella y sus trabajadores, debió tomar esta decisión.

“Machi, yo me asusto porque esto son mis ingresos. Yo lo protejo, yo lo cuido, yo lo protejo, mejor dicho”, afirmó la instagramer en sus historias.

¿Valdiri deja su cuenta de Instagram para siempre?

Para la tranquilidad de muchos de sus seguidores, la barranquillera confirmó que se trata de una pausa temporal mientras se solucionan aspectos técnicos de la cuenta que van en línea con la protección de su información y el contenido que ha construido por más de 7 años.

“Son unos pequeños días mientras arreglamos el problema técnico, y ustedes saben que detrás de esta pantallita trabajamos muchas personas, dependemos de este trabajo”, dijo Andrea Valdiri.

Además, afirmó que mientras está en esa pausa, seguirá trabajando y seguirá apareciendo en sus cuentas alternas donde también sube contenido, “mientras tanto, esos días que no aparezca voy a hacer contenido, voy a hacer fotos y voy a seguir dando lo mejor de mí”.