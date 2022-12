Claudia Palacios, la nueva voz de “Mañanas Blu 10:30”

En julio de 2019, Claudia Palacios regresó por tercera vez a CM& como conductora de la emisión de las 9 p.m. / Cortesía: Blu Radio

Claudia Palacios se ha caracterizado por ser una de las periodistas más reconocidas del país, pues su trayectoria ha pasado por varios de los medios más importantes. Caracol Televisión, CM&, CNN en español y La W son algunos de ellos, y aunque llevaba algunos años alejada de la radio, su entrada a Mañanas Blu 10:30 marca su regreso a este formato, pero esta vez con un nuevo enfoque.

En entrevista con El Espectador, Claudia habló sobre la maestría que está terminando en la Universidad de los Andes sobre temas de género; por eso, este será uno de sus fuertes en el programa, algo que para ella es sumamente importante no solo por la coyuntura, sino porque considera que la pedagogía es la clave para que todos como sociedad podamos entender problemáticas como el acoso y el abuso sexual a mujeres en la sociedad colombiana.

¿Cómo ha sido para usted el proceso de regresar a la radio?

Cuando Camila Zuluaga me invitó a hacer parte de Mañanas Blu me puse muy feliz, porque recordé los momentos en los que hice radio antes. Fueron tiempos de mucho aprendizaje y crecimiento profesional, de abrir unas maneras diferentes de comunicación con las audiencias, de desarrollar actividades creativas para poder generar diálogos, así que volver a tener la oportunidad de hacer radio, y además en un programa que está tan consolidado y fuerte, en una emisora que es cada vez más reconocida, me parece un privilegio. Estoy muy feliz y comprometida.

¿Antes de formar parte de “Mañanas Blu” escuchaba el programa?

Claro que sí. La radio hace algo que difícilmente pueden hacer los medios que han ido desplazando a la prensa escrita y la televisión, que es acompañar a las audiencias. Cuando uno enciende el radio, más allá de enterarse de lo que está pasando, lo que recibe es compañía... terminas participando de las conversaciones así los periodistas que están en cabina no te escuchen. Tú como oyente te ríes, discutes, peleas por cuenta de lo que estás oyendo. Así no exista una interacción real, el oyente se siente acompañado.

¿Cuál cree que es el rol que este programa cumple en el periodismo actual?

Este es un programa que le apuesta al desarrollo de temas de primer nivel en un horario en el que conectan varias audiencias que requieren un periodismo serio, con rigor, con personas de peso que puedan informar bien, y siento que esa es la función del programa... es entretenido, pero eso no quiere decir que no sea serio, profundo y analítico en todos los sentidos.

¿Cómo han sido estos últimos años alejada de la radio?

Llevo cinco años dedicándome a otras cosas desde que dejé de trabajar en radio. Fui directora de noticias durante tres años, y estos últimos años me he dedicado a los temas de género. Estoy por graduarme de una maestría en la Universidad de los Andes, escribí un libro sobre ese tema, hago conferencias y talleres sobre eso, y también sobre comunicación asertiva. Presento el Noticiero de CM&todas las noches y hago la columna en El Tiempo, así que estar en Mañanas Blu va a ser una oportunidad de utilizar todo ese bagaje que he adquirido en temas de género para poder seguir informando como lo hacía antes, y como lo hago desde mis otros ámbitos.

¿Cuál será su rol en esta mesa de trabajo?

Voy a recoger todas las cosas que he sido y he hecho en mi carrera, porque he cubierto desde salud hasta proceso de paz, temas de género y América Latina, y combinar todas estas cosas para aportarle al programa en medio de los temas de la coyuntura todo ese conocimiento, que ya es de mucha experiencia. Además vengo de unos procesos creativos muy interesantes. Mi último libro lo convertí en una obra de teatro, tengo un videopodcast y un videojuego para hablar de temas de masculinidades... y me hace mucha ilusión poder combinar lo serio del periodismo con los formatos creativos que he venido desarrollando para poder generar audiencias más conectadas y mejor informadas.

Después de todo lo que ha hecho a lo largo de su carrera, ¿por qué le interesó el tema del género?

Cuando regresé a Colombia después de vivir ocho años en Estados Unidos, descubrí que me había librado sin darme cuenta del acoso sexual, porque viviendo allá nunca me pasó nada de ese estilo, pero yo no era consciente de lo que había ganado en ese sentido cuando me fui. Cuando hablo de acoso sexual no hablo de un tocamiento o de una palabra directa, sino de los chistes sexistas, comentarios sobre mi apariencia, etc. Para muchos eso sigue sin ser acoso, pero para mí y para muchas personas sí lo es. Cuando me fui me gustaba mucho no andar pensando en cómo le respondo a este man que me está diciendo que el pantalón me queda lindo, cosas que eran naturales en el día a día cuando trabajaba en Colombia. Eso fue lo que me inspiró.

El tema de género será fundamental en la mesa de “Mañanas Blu”. ¿Cuál es la mejor manera de abordarlo?

Va a ser muy interesante, porque todas las mujeres que hacen parte de este programa tienen interés y saben mucho de este tema... María Cristina ha escrito varias columnas al respecto, Camila lo considera muy importante; de hecho la entrevisté para mi libro Hembrujas, que lo convertí en obra de teatro. Ella para mí es un referente de empoderamiento femenino, y creo que yo no llego a descubrir el agua tibia ni a enseñarles cosas. Incluso los hombres de la mesa han aprendido un montón sobre esto y así lo han dicho en las reuniones que hemos tenido hasta el momento. Yo traigo una visión en la que me parece que la pedagogía es fundamental.

¿Por qué cree que la pedagogía es tan importante en este tema?

Hay muchos hombres que no acaban de entender de qué se trata esto, y que no lo hacen porque esa es la cultura en la que todos hemos sido criados. Por eso uno suele encontrar mujeres que no le ven ningún problema a las manifestaciones que son acoso, pero no les importa, no las incomoda e incluso lo necesitan para validarse como mujeres o para temas de autoestima. Creo que hay que hacer pedagogía para que podamos entender que, si bien eso ha hecho parte de nuestra cultura, que incluso lo consideramos una característica “chévere” de ser latinoamericano, y con esto me refiero a esa cercanía en el trato que a veces cruza la línea del irrespeto, debemos entender que hay mujeres que no han podido expresar su inconformidad con eso porque están expuestas a la violencia.