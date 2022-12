¿Qué es el síndrome de la persona rígida que padece Céline Dion?

Céline Dion iniciaría el 2023 con una gira por Europa. Foto: Instagram @celinedion

El anuncio de la cantante canadiense de pausar su gira prevista para febrero de 2023 debido a un “problema neurológico muy raro” la dejó visiblemente afectada. En su cuenta de Instagram, donde contó, en francés y en inglés, que esta enfermedad incurable estaba afectando su carrera como cantante, también afirmó que “esperaba poder hablarle a sus fans en persona nuevamente”.

“Llevo mucho tiempo lidiando con problemas de salud y ha sido muy difícil para mí enfrentar estos desafíos y hablar de todo lo que he estado pasando… Me duele decirte que gané’. No estaré lista para reiniciar mi gira en Europa en febrero”, indicó en su cuenta.

(Le puede interesar: Isabel II y Taylor Hawkins, algunos de los personajes famosos fallecidos en 2022)

Céline Dion, de 54 años, tiene el síndrome de persona rígida, una enfermedad neurológica progresiva que le impedirá cantar durante el inicio del 2023. Estos son los síntomas y por qué se produce esta condición en el cuerpo humano.

Más sobre Céline Dion Síndrome de la persona rígida: esta enfermedad obligó a Celine Dion a pausar su gira Céline Dion debuta como actriz en la cinta “Text for You”

¿Qué es el Síndrome de persona rígida?

De acuerdo con el portal MSD Colombia, el síndrome de persona rígida, o como se denominaba antes, el síndrome de hombre rígido, es un “trastorno del sistema nervioso central que causa rigidez muscular progresiva y espasmos”.

(No deje de leer: “Qué pena”: Georgina Rodríguez estalla en redes por suplencia de Cristiano Ronaldo)

Se conoce que existen tres tipos de síndrome de persona rígida, que están definidos por la proveniencia de la enfermedad y la aparición de otras condiciones de salud adicionales. Se trata de tres tipos: el síndrome autoinmunitario, paraneoplásico e idiopático.

Autoinmunitario: se da, a menudo, con la diabetes tipo 1, así como por otros trastornos autoinmunes como la tiroiditis, el vitiligo, y la anemia perniciosa.

Paraneoplásico: de acuerdo con el portal de medicina, menos del 1 al 2% de personas tienen el tipo paraneoplásico. Este tipo de síndrome de persona rígida se puede asociar al cáncer de mama, pero también puede ocurrir en pacientes con cáncer de pulmón, riñón, tiroides o colon o linfoma de Hodgkin.

Idiopática: finalmente, también se puede desconocer la causa de la aparición de esta enfermedad y por eso se le denomina idiopática.

¿Cuáles son los síntomas de la enfermedad que sufre Céline Dion?

La cantante canadiense afirmó que “aunque todavía estamos aprendiendo sobre esta enfermedad rara, ahora sabemos que es la que ha estado causando los espasmos que he ido teniendo”. Diferentes portales de salud informan que predomina la “rigidez muscular y los espasmos que progresan en el tronco y el abdomen y, en menor grado, en las piernas y los brazos”.

(Además: Con ratones y hacinados: Luisito Comunica muestra los barrios más pobres de Catar)

El Instituto Nacional de Trastornos Neurológicos y Accidentes Cerebrovasculares de EE. UU. informa que este síndrome que padece Céline Dion se caracteriza por una “rigidez muscular fluctuante en el torso y las extremidades, y una mayor sensibilidad a estímulos como el ruido, el tacto y la angustia emocional, que pueden causar espasmos musculares”.

¿Cómo se detecta el síndrome de persona rígida?

Debido a que es una enfermedad progresiva que puede llevar a la discapacidad y la rigidez de todo el cuerpo, el síndrome que padece Céline Dion debe ser identificado por medio de un examen de sangre para medir el nivel de anticuerpos contra la descarboxilasa del ácido glutámico. La mayoría de pacientes que sufren de este síndrome tienen niveles elevados de estos anticuerpos, afirma la BBC.

Esta condición no tiene una cura determinada por la salud, sin embargo, se puede hacer un tratamiento por medio de relajantes musculares o fármacos como el diazepam.