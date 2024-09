Comediantes se despiden de la “Gorda” Fabiola: “era la mamá de los humoristas”

Fabiola Posada falleció en una clínica de Bogotá. Foto: Leonardo Sánchez

La comediante de “Sábados Felices” conocida como la “Gorda” Fabiola falleció este jueves en una clínica de Bogotá donde estaba internada. La humorista murió a los 61 años, tan solo un día después de su cumpleaños. El primer en anunciar la muerte de Posada fue el comunicador Gabriel De las Casas, director de La Luciérnaga de Caracol Radio, programa en el que estuvo la humorista en los últimos años.

“Acabo de hablar con el gran Nelson Polaníay me confirma la partida de este mundo de la linda y querida gordita Fabiola Posada. Mi tristeza y el cariño de todo el equipo de La Luciernaga y Caracol Radio con él, sus hijos y tanta gente que amaba a nuestra gordita!!!”, escribio en su cuenta de X.

Comediantes se despiden de la “Gorda” Fabiola

Compañeros, colegas y demás miembros de Caracol Televisión se despidieron de la humorista. “Se nos fue la gordita, era la mamá de los humoristas; yo grabé la semana pasada con ella y me dijo que estaba mejor, no sabe el dolor que me da. Era una gran persona, muy tierna, muy servicial”, dijo Pedro González, conocido como Don Jediondo, en una entrevista.

“Ella varias veces había superado su tema, tenía un tema, creo que de desnutrición. Hubo un momento incluso, en el que Polillita, hace como tres años, nos escribió como a las tres de la mañana y nos dijo ‘oren porque la gordita se nos está yendo’, pero la lograron sacar adelante. El médico le recomendó comer proteína por el tema de la desnutrición y parece que hubo una falla general, como una falla sistémica”, agregó el comediante.

“Gracias mi gordita por tanto. Eras un ser tan maravilloso. Fuiste siempre una inspiración para mí. Gracias por regalarnos tantas alegrías y gracias por tanto cariño, ya estás con Diosito y sus ángeles”, escribió el actor Miguel Ángel Álvarez Aristizabal en su cuenta de Instagram.

“Fue un gusto conocerte. Descansa en paz, gordita”, escribió Jerónimo Zabala, ganador de Generación H en “Sábados Felices”.

“Muy duro, honestamente como que no lo creo. Es como una mentira, que no es verdad (...) Sabemos lo importante que era... es y seguirá siendo la gordita Fabiola. Fue la primera persona, que al lado de Polilla, me dieron la bienvenida hace más de 13 años de la manera más cálida y cercana. Es un dolor muy grande. Uno se queda sin palabras. La gordita es siempre la persona que ha unido a este grupo”, dijo el presentador del programa de comedia, Humberto “el gato” Rodríguez, en una entrevista para Noticias Caracol.

“El primer libreto que grabé en la 19 fue con la admiración y el temor de grabar con ella (...) Me dio un abrazo de bienvenida. Siempre la llevaremos todos en el corazón”, dijo el humorista Jesús Emilio Vera, más conocido como Chumillo.

“El día de hoy recibimos una noticia triste, la muerte de Fabiola Posada, conocida como la gorda fabiola, para mí, una gran amiga, consejera, maestra y humorista. Fue un gran honor conocerla y compartir momentos llenos de risa y amistad. ¡Buen viaje Gordita! QEPD”, dijo Freddy Beltrán.

David Polania, el hijo de la comediante, publicó una foto con un mensaje de despedida: “Gracias mamita por todo. Sigue cuidándonos y haciéndonos reír desde el cielo”.