“Las palabras no fueron adecuadas”: hijo de la Gorda Fabiola defendió a su mamá

Nelson David, de 23 años, es el hijo menor de la humorista samaria Fabiola Posada, fruto de su matrimonio con el también humorista Nelson Polanía. Foto: Instagram

La Gorda Fabiola es una de las comediantes más reconocidas en Colombia. A lo largo de los años ha ganado gran fanaticada en sus redes sociales por quienes han estado pendientes de cada momento en su vida, tanto profesional como privada. En esta ocasión, la humorista ha recibido críticas luego de que, al hacerse pública la orientación sexual de su hijo, expresara que “perdió un hijo, pero ganó una amiga”.

Fabiola Posada contó que, al ser humorista, antes se hacían muchos chistes sobre homosexuales, pero que desde la confesión de su hijo, se ha tratado de un proceso de entendimiento: “Disfrutaba mucho las imitaciones de homosexuales, en las que decían que se dedican a la peluquería y esas cosas. Se me hacían personajes divertidos, pero poco sabía de ellos hasta que mi hijo nos hace la confesión. A mí lo único que se me ocurrió decirle fue: ‘permíteme conocer tu mundo para entenderte y seguirte amando’”, contó en una entrevista para la Revista Semana.

Debido a que las críticas surgieron a partir de la frase inicial que se encontraba en el titular de la entrevista, el joven decidió publicar un video en su cuenta de Instagram para invitar al público a leer la publicación completa y así evitar que siguieran los cuestionamientos contra la Gorda Fabiola. “Acá yo no vengo a justificar las palabras, no fueron las adecuadas, pero de ahí a decir que mi mamá es homofóbica, que discrimina a la comunidad LGBTI e incluso que me rechaza, me parecen cuentos demasiado alocados y cordialmente les invito a leer la entrevista”, expresó.

El joven recordó que existe un proceso de aprendizaje para entender la diversidad, agregando que “nadie nació sabiendo” y que se trata de una instrucción para comprender el tema. “Nadie nació sabiendo completamente la historia del movimiento LGBT, los pronombres, las banderas, las orientaciones, las banderas, las identidades. Nadie, absolutamente nadie. Todos, absolutamente todos, nos hemos instruido a lo largo de nuestra vida. (…) Para quienes somos los diversos de la familia, sabemos perfectamente que para muchas personas esto toma más tiempo que para otros, más para otras personas de otras generaciones, en este caso mi mamá, que es modelo 63. Acá lo realmente importante es la intención de ella de aprender, no de discriminar, sino más bien de acoger y de abrazar la diversidad”, concluyó Nelson David.

La entrevista de la ‘Gorda’ Fabiola y su hijo

En la entrevista, ambos hablaron de cómo ha sido el proceso de construir su relación a partir de la diversidad. Aseguraron que han encontrado familias en la misma situación que se les han acercado para preguntarles qué hacer en estos casos al sentir temor de declararse homosexuales por miedo a las reacciones que su familia llegue a tener.

La humorista reveló que conoció la inclinación sexual de su hijo un 28 de junio de 2019, Día del Orgullo Gay y, según relata su hijo, ese día se disponía a asistir a la marcha. “Iba a asistir a la marcha en Bogotá. Era 2019. Al salir les dije: voy a acompañar a unas amigas a la marcha del Orgullo. Mi mamá lo tomó con calma. Pero mi papá empezó a preguntarme por qué iba. Me persiguió hasta la puerta de la casa y la cerró de golpe. Me insistió en que no le gustaba que fuera. En ese momento, me derrumbé y me encerré en la habitación a pensar todo el día. En medio de todo, se me cruzó por la cabeza contarles. Es ahora o nunca, dije. O les confieso mi sexualidad y Dios sabe qué pasará, o me quedo encerrado en esta prisión” agregó.

La comediante cuenta que tal declaración no cambió en nada su relación, su amor y que su vida no la define su orientación porque “de la cintura para abajo, el placer le pertenece a él”, agregando que, como padres, lo único que les queda es acompañarlo en el camino “en el que la sociedad discrimina y en el que los intolerantes matan”.