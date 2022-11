Concierto de Bad Bunny Medellín - Bogotá: ojo, así estafaron a Pautips

Imagen de Archivo Se han conocido casos de fanáticos que han pagado hasta el doble del valor de la boleta para ver a Bad Bunny y han resultado estafados. Foto: Getty Images for Roc Nation - Theo Wargo

Por medio de historias en Instagram, la influenciadora conocida como Pautips relató la forma en la que la estafaron al momento de conseguir boletas para el concierto de Bad Bunny en Medellín.

“Yo vine a Colombia porque íbamos a un concierto de Bad Bunny. Yo compré un palco en reventa en Medellín y hace unos días, la persona que me lo vendió, me dijo que ese palco no existe”, comienza su relato Pautips en una forma narrativa conocida como history time.

(Puede leer: “Elementos”, un nuevo adelanto de la próxima película de Disney Pixar)

La emoción por el concierto del artista de reguetón y trap ha emocionado no solo a los colombianos, sino a visitantes extranjeros que planean venir al país exclusivamente a este concierto, por lo que muchas personas se han aprovechado de esto y han estafado a muchas personas.

“Si a ustedes les están vendiendo un palco Yonaguni 60, 61, 62 y 63, tengan mucho cuidado porque es una estafa. A mí me han dicho varias personas que también les han vendido ese palco”, continua narrando la influenciadora.

Otros casos de estafa

A lo largo de esta semana se ha conocido por redes sociales el caso de una usuaria de Twitter llamada @Marianasanchez0812, donde por medio de un hilo narra cómo le robaron la plata de 15 boletas para ella y para sus amigos.

(Puede leer: Cartas de amor: La historia de un amor fallido que lucha contra la vida misma)

Se dieron cuenta, menciona ella, porque un amigo decide llamar a Tu Boleta para rectificar el número de las boletas, y desde la reconocida empresa le dijeron que esas localidades no existían.

Abro hilo de como me robaron para bad bunny a mi y a mis amigos y ya me quede sin concierto😍😍😍😍 — Mariana.🤍 (@Marisanchez0812) November 15, 2022

Recientemente también se ha hecho conocido el caso de una usuaria de TikTok que narra cómo faltando pocos días para el concierto y gracias a sospechas que tuvo se dio cuenta de que la habían estafado.

La usuaria @usernamemr222 narra cómo después de comprar seis boletas le pidió a una amiga que contactara al mismo hombre que se las había vendido, pues según ella, ya no tendría porque tener más entradas.

Cuando su amiga le escribió al sujeto preguntando por la existencia de boletería libre, este ofreció entradas, y esa respuesta molestó a la usuaria, pues se dio cuenta de que había sido estafada.

(Puede leer: Sat Colibri estrena “Perdonarse bailando”, un acto de reconciliación hecho canción)

Posteriormente, para rectificar la información, esta usuaria se dispuso a llamar a la empresa autorizada para la venta de las boletas y dio el serial de sus tiquetes que le había comprado al revendedor. Desde dicha empresa le confirmaron lo que temía, el serial de su boleta no registraba como vendida, ni siquiera había un registro de la existencia de esas entradas.

Por su parte, la empresa Tu Boleta hizo un llamado de atención a los asistentes del concierto recomendando comprar las boletas en páginas autorizadas, verificando los códigos de entrada y alertando la existencia de personas que están aprovechándose de la emoción de las personas.