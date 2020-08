El vocalista de Iron Maiden tenía programada la charla “What does this button do?” para el próximo 20 de agosto. Move Concerts informa la nueva fecha.

Bruce Dickinson, el vocalista de Iron Maiden, tenía programada una charla en Bogotá el próximo 20 de agosto para presentar su biografía, pero por la emergencia sanitaria generada por el coronavirus quedó pospuesta para el próximo año.

Es así como “What does this button do?” queda agendada para el 16 de diciembre de 2021 en el Teatro Jorge Eliécer Gaitán, confirma este lunes Move Concerts, organizador del evento. (Le puede interesar: Cantante de Iron Maiden recibe premio “Ciudadano Honorario de Sarajevo”).

Así mismo, la empresa aclara que “las personas que ya han adquirido sus entradas podrán conservarlas para el ingreso en la nueva fecha”.

En la conferencia “What does this button do?”, Bruce Dickinson contará sus experiencias como músico, pero también como piloto y capitán de una aerolínea, emprendedor de aviación, cervecero, orador motivacional, guionista de cine, novelista y autor de ‘best sellers’, presentador de radio, actor de televisión y esgrimista internacional.

La primera parte del show será una mirada humorística, a menudo satírica, a su colorida vida de montaña rusa. Contando historias convincentes en su estilo singularmente anárquico y puntuado con fotografías, narra anécdotas no solo del libro sino anécdotas que otros consideran demasiado arriesgadas. (Archivo: Bruce Dickinson, cantante de Iron Maiden, padece cáncer de lengua).

La segunda mitad de la noche está dedicada por completo a una sesión de preguntas y respuestas, donde las preguntas extravagantes, francas y a menudo, totalmente descabelladas, se abordan con respuestas completamente improvisadas e invariablemente rápidas por parte de Bruce, lo cual hace de la velada algo muy entretenido y agradable.