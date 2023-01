Costosa camisa que Lionel Messi utilizó en Año Nuevo se agotó en tiempo récord

Lionel Messi durante la celebración de Año Nuevo junto a su esposa Antonela Roccuzzo. Foto: Instagram @leomessi

El personaje que cerró 2022 con el mayor triunfo para el fútbol suramericano, comenzó 2023 siendo tendencia en redes gracias a su outfit para el Año Nuevo con las fotos que subió junto a su esposa Antonela Roccuzzo.

La camisa verde y naranja que combinaba con su pantaloneta del mismo color se convirtió en el producto más buscado a nivel comercial de los últimos días. Esta búsqueda terminó en el éxito total de la venta de la ropa que utilizó Lionel Messi.

¿Cuánto valen las prendas que usó el astro argentino? Estos son los datos sobre la ropa que utilizó Lionel Messi durante la fiesta de fin de año de su familia. Este es el valor con el que se vendió la camisa a nivel mundial.

¿Cuánto vale la camisa que usó Messi?

El origen de esta prenda viene de la exclusiva marca Gucci, que vende las dos prendas por separado y en precios diferentes. Lo que reportaron algunos usuarios por medio de redes sociales es que la camisa se agotó rápidamente en diferentes sucursales Gucci a nivel mundial. La descripción de la camisa Gucci de Messi afirma que es una combinación de la exclusiva marca confeccionada en satén de seda que le da un brillo especial.

De acuerdo con algunos medios argentinos, la camiseta tiene un precio de 950 euros, es decir, 4′857.417 pesos colombianos al cambio actual. Y por su parte, la pantaloneta tiene un valor de 1.180 euros, es decir, 6′033.424 de pesos colombianos. El total de la compra de Lionel Messi es de alrededor de $ 10.890.000 pesos.

En menos de 12 horas se agotó ¿Se entiende? LioneI Andrés Messi. pic.twitter.com/yGuDx1Uj1k — Jorge Ferrari ® (@ferraribsas) January 1, 2023

Adicional a mostrar su ‘pinta’ de fin de año, Messi agradeció por el cierre de 2022 que tuvo después de ganar la muy deseada Copa del Mundo y cómo consiguió cumplir el sueño que estaba anhelando desde hace más de 30 años.

“Termina un año que jamás podré olvidar. El sueño que siempre perseguí por fin se cumplió. Pero eso no valdría tampoco nada, si no fuera porque puedo compartirlo con una familia maravillosa, la mejor que se puede tener, y unos amigos que me apoyan siempre y no dejaron que me quedara en el piso cada vez que me caí”.

Finalmente, le dio las gracias a los hinchas, a las personas que han seguido su proceso futbolístico y quienes han estado detrás de cada uno de sus pasos, triunfos y caídas. “Sería imposible llegar hasta donde llegué sin tanto aliento que recibí tanto de toda la gente de mi país como de París, Barcelona y de tantas otras ciudades y países desde los cuales vengo recibiendo cariño”.