Courtney Love habla sobre su apoyo a Johnny Depp

Courtney Love al lado de su hija Frances Cobain. Foto: Agencia Bangshowbiz

Este fin de semana apareció en Instagram un vídeo de Courtney Love en el que explicaba que Johnny Depp le había salvado la vida tanto a ella como a su hija.

(Le recomendamos: Depp vs. Heard y otros famosos que se enfrentaron en tribunales)

La intención de la cantante no era posicionarse de parte del actor en el juicio que le enfrenta con su antigua esposa Amber Heard, ya que en realidad nunca quiso que esa información fuera de conocimiento público y la grabación se filtró por accidente, según ha explicado.

Courtney Love's comment on Johnny Depp trial [full version]

Ahora teme haber animado accidentalmente a otras personas a que ataquen a la actriz de “Aquaman” porque en la actualidad está tratando de seguir el ejemplo de aquellos a los que admira: las personas que hacen lo correcto.

(Le puede interesar: Amber Heard y Johnny Depp: Historia y momentos clave del juicio)

“Quiero mostrar un apoyo neutral a un amigo”, ha añadido. “No quiero intimidar a nadie. Ya me han hecho bastante bullying. No quería expresar mi propio sesgo / misoginia internalizada. (Dame un respiro en ese sentido. ¡Fíjense en mi TRABAJO! Estoy trabajando en ello). No quiero tener nada que ver con que se intimide todavía más a alguien que soporta un nivel de bullying online como nadie lo ha hecho antes. Nunca”.

Courtney se ha disculpado si su historia acerca de la amabilidad que le mostró en su día el actor ha hecho daño a alguien y ha aclarado que su intención era pedir al resto del mundo que deje de deleitarse ante las desgracias ajenas para mostrar una empatía sincera tanto hacia Amber Heard como hacia Johnny Depp.

(Además: La factura que Heard y Depp están pagando debido a su batalla judicial)

En su testimonio original, la cantante de 57 años desveló que Johnny Depp le practicó la reanimación cardiopulmonar después de que sufriera una sobredosis en su club en 1995 y que años más tarde le envió una carta a su hija Frances y la invitó a la premiere de “Piratas del Caribe” porque sabía que la joven estaba pasando por un mal momento debido a las adicciones de su madre.