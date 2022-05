Depp vs. Heard y otros famosos que se enfrentaron en tribunales

Angelina Jolie y Brad Pitt, Amber Heard y Johnny Depp e incluso Michael Jackson y Britney Spears forman parte de la lista de los juicios más sonados. / Cortesía

La fama, el amor y los excesos nunca han sido una buena combinación. Grandes personalidades de la industria del entretenimiento han protagonizado papelones monumentales que han llegado, incluso, a ser transmitidos por televisión… y no, el juicio de Amber Heard y Johnny Depp no ha sido el único en alcanzar este extremo. No pasa mucho tiempo entre escándalo y escándalo, pero cada uno de ellos tiene algo en común: el abuso, en todos sus contextos.

(Le puede interesar: La factura que Heard y Depp están pagando debido a su batalla judicial)

Este fue el caso del juicio entre Angelina Jolie y Brad Pitt por la custodia de sus seis hijos. Una separación que comenzó en 2016 y finalizó en 2019, pero que aún no se soluciona por completo, pues en mayo del año pasado el actor de 57 años logró tener la custodia compartida, perdiéndola tan solo dos meses después. Pero, ¿por qué fue tan famosa la batalla legal entre ambos actores? Es un claro ejemplo de que lo que empieza mal, termina mal.

Muchas personas recuerdan cómo empezó la relación entre Jolie y Pitt: se conocieron en la grabación de la película Sr. y Sra. Smith, y para ese entonces él estaba casado con Jennifer Aniston, pero eso cambió cuando Pitt se enamoró de Angelina y decidió divorciarse para poder estar con ella. La relación entre Jolie y Pitt duró 12 años, pero solo llevaban dos de casados cuando Angelina le pidió el divorcio, algo que nadie se esperaba.

(Contexto: Día 17: Abogada de Johnny Depp fue clave en el interrogatorio a Amber Heard)

La razón: Pitt estaba teniendo serios problemas con el alcohol y Jolie no aguantó más las situaciones por las que tanto ella como sus hijos tuvieron que pasar. Incluso, en una entrevista que la actriz concedió al medio Infobae, confesó que temió por la seguridad de toda su familia. “No soy el tipo de persona que toma decisiones como las que tuve que tomar a la ligera. Me costó mucho estar en una posición en la que sentía que tenía que separarme del padre de mis hijos”, aseguró Jolie. La batalla legal entre ambas celebridades se hizo viral, no fue televisada, pero millones de personas seguían el paso a paso de este enfrentamiento, que todavía sigue en pie.

Otro de los juicios más polémicos en la industria del entretenimiento fue el de la actriz Ashley Judd contra el exproductor de cine Harvey Weinstein. Una batalla judicial que llegó en un momento tenso con el auge del movimiento #MeToo, que sirvió para bajar a Weinstein del pedestal en el que estaba y otorgarle 23 años en prisión por los múltiples abusos y acosos que perpetuó a varias mujeres, entre ellas Judd.

(Lea también: Britney Spears perdió el bebé que estaba esperando)

En la demanda que la actriz interpuso en contra del exproductor, alegó haber perdido varias oportunidades profesionales y poder sobre su carrera por haber rechazado el abuso sexual por parte de él. Según revela Ashley en la demanda, Weinstein intentó sobrepasarse con ella en una reunión laboral que tuvieron hacia el año 1997. Claramente la actriz se negó de forma rotunda a cualquier tipo de acercamiento sexual con él, a lo que le contestó con amenazas, asegurándole que destruiría su carrera.

“Mis oportunidades profesionales, después de haber sido difamada por Harvey Weinstein, se redujeron significativamente... Mi carrera se vio perjudicada porque rechacé las insinuaciones sexuales del señor Weinstein. Sé que esto es un hecho”, comentó Judd en una entrevista concedida al programa Good Morning America, del canal de televisión ABC.

(También: Amber Heard dice haber querido divorciarse de Johnny Depp porque temía por su vida)

El caso fue polémico, porque era parte de las múltiples demandas que harían caer a una de las personalidades más poderosas de todo Hollywood, de la mano de los movimientos Time’s Up y Me Too, y aunque muchos aseguraban que la intención de la actriz era netamente económica, aclaró en una entrevista que lo único que pretendía era que Weinstein “rindiera cuentas ante la justicia” y que todo el dinero que recibiera por parte del exproductor sería donado a los movimientos mencionados.

La batalla legal reciente más mediática y polémica, aparte de la protagonizada por Depp y Heard, es sin duda la de Britney Spears. La artista duró 13 años bajo la tutela de su padre, que parecía más bien un cautiverio. No tenía ningún tipo de autonomía sobre sus finanzas, su apariencia o su vida personal, todo lo controlaba él.

(Le recomendamos: Juliana y su “Dos dos dos”: un volcán de sonoridades)

El fallo llegó el 12 de noviembre de 2021. “A partir de hoy, la tutela de la persona y el patrimonio de Britney Spears se dan por terminados. Y esta es la orden del tribunal”, sentenció la jueza.

Uno de los casos más recordados es el juicio del médico Conrad Murray por la muerte de Michael Jackson. Para ese entonces, varios videos eran publicados en redes sociales y noticias sobre el juicio que enfrentaba Murray como único acusado del deceso del artista. Se le acusaba de homicidio culposo al tratarse de una sobredosis de medicamentos, teniendo en cuenta que él era el médico personal de Jackson y el encargado de suministrarle todas sus medicinas.

(Además: Diego Camargo, 30 años de risas)

“Lloré porque, por una vez, el mundo pudo escuchar algunos de los hechos a los que se refiere este asunto; muchos hechos que fueron suprimidos, muchos de los cuales se me negaron y mis abogados no pudieron presentar en mi juicio”, dijo el médico Conrad Murray en el programa Today, de NBC en 2013. El juicio que se realizó ese mismo año contó con 330 pruebas, 49 testigos de la defensa y duró seis semanas, mientras los fanáticos de Michael pedían que se hiciera justicia. Este no fue el único juicio que puso en la mira a Jackson, incluso después de fallecer.

En vida enfrentó varias acusaciones de abuso a menores de edad con fuertes testimonios por parte de sus supuestas víctimas. Según BBC News, “en 2005, Jackson fue hallado no culpable de abusar sexualmente de un menor de 13 años. Más de 10 años antes, en 1993, había sido investigado por el mismo delito y el caso se resolvió con un acuerdo fuera de tribunales”. Aunque luego fue absuelto, la acusación lo persiguió durante toda su carrera artística, y muchos se siguen preguntando si en realidad había un abusador detrás del rey del pop.